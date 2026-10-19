"Nous ne gagnerons pas le championnat, mais la Coupe..."

Le KV Malines ne réalise pas encore une saison convaincante jusqu'ici. La saison dernière, ils avaient échoué de peu dans la course au football européen, mais cette saison, ils doivent pour l'instant lutter pour le maintien et éviter la dernière place. Entre-temps, ils ont toutefois franchi un tour en Coupe de Belgique.

Derrière les Casernes, le KV Malines avait pourtant très mal entamé sa mission en Coupe. Eupen, qui évolue un échelon plus bas, n'avait eu besoin que de cinq minutes pour créer la première surprise de l'après-midi. Igor Plastun a ouvert le score, mettant immédiatement les locaux sous pression.

Malines a toutefois ensuite rapidement renversé la situation et s'est finalement imposé 5-1. Les Kakkers peuvent donc se qualifier pour les huitièmes de finale, lors desquels ils se déplaceront à Rochefort pour y affronter l'équipe surprise de ces 8e, mais aussi le petit poucet. Un tirage favorable.

Le KV Malines peut-il viser haut dans cette Coupe ?

Les quarts de finale se profilent donc déjà pour les Sang & Or. Après la victoire contre Eupen, les Malinois ne savaient pas encore contre qui ils allaient jouer en 8e, mais Myron Van Brederode, entre autres, affichait déjà sa confiance.

"Vous savez, nous ne pouvons pas gagner le championnat. Mais la Coupe, oui", a déclaré Van Brederode au micro de Het Laatste Nieuws après la qualification.



Le week-end prochain, il faudra cependant enchaîner face au KV Courtrai, une autre équipe de bas de classement. "Nous ne terminerons pas dans les deux derniers. Je peux vous le promettre", affirme clairement Myron Van Brederode.