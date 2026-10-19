Un "paria" du RSC Anderlecht fait son retour pour l'International Premier League Cup avec les Futures

Le RSCA Futures dispute en ce moment la Premier League International Cup, en Angleterre. Les U23 anderlechtois ont battu Crystal Palace la semaine passée sur le score de 1-4, et vont désormais affronter Ipswich Town.

Pour changer un peu d'air dans une saison de Challenger Pro League qui se passe très mal, et alors que les autres équipes de Pro League étaient occupées en Coupe, les U23 du RSCA se sont rendus en Angeterre pour disputer la Premier League International Cup.

La semaine passée, les Futurs ont défié Crystal Palace et sont largement imposés (1-4) grâce à des buts de Sternal (x2), De Ridder et Van de Ven. Ils vont désormais affronter Ipswich Town.

Alexis Flips repris pour la Premier League international Cup

Parmi les joueurs repris pour ces matchs, un revenant : Alexis Flips (26 ans), qui n'avait pas joué avec le RSCA Futures depuis le 21 août dernier et une défaite contre l'Excelsior Virton. Il était titulaire contre Crystal Palace.

C'est donc Flips qui a joué ce rôle de joueur d'expérience plutôt que Thomas Foket, lui aussi repris pour cette "tournée" anglaise. Reste à voir si, en Challenger Pro League, le nouveau coach des Futures Karim Mokkedem estimera que sa créativité peut amener davantage que l'expérience de Foket derrière.

Alexis Flips a disputé 14 matchs pour le RSC Anderlecht et 6 jusqu'à présent pour le RSCA Futures, sans jamais pleinement convaincre ses entraîneurs successifs de lui laisser sa chance.



