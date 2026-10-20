"Même un aveugle voit la différence" : Hein Vanhaezebrouck dézingue un choix de Rik De Mil contre Rochefort

"Même un aveugle voit la différence" : Hein Vanhaezebrouck dézingue un choix de Rik De Mil contre Rochefort
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1897

L'élimination de La Gantoise en Coupe de Belgique face à Rochefort continue de faire parler. Les Buffalos ont laissé filer une avance de 1-3 avant de finalement s'incliner aux tirs au but. Hein Vanhaezebrouck n'a pas épargné son ancien club, pointant notamment du doigt une décision de Rik De Mil qu'il peine à comprendre.

"Je ne m'attendais pas à ça de la part de La Gantoise. Notre leader invaincu en championnat, face à Rochefort, une équipe de troisième division", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans les colonnes du Nieuwsblad.

Selon l'ancien entraîneur des Buffalos, La Gantoise a surtout déçu en première période. Les joueurs qui ont reçu leur chance n'ont pas réussi à convaincre. "Certains joueurs avaient l'occasion de montrer qu'ils méritaient une place de titulaire. Quand on doit déjà remplacer Kadri et Benes à la mi-temps, c'est embarrassant pour ces joueurs", a-t-il estimé.

Hein Vanhaezebrouck ne rejette pas toute la faute sur Rik De Mil

Hein Vanhaezebrouck estime toutefois que Rik De Mil avait raison de faire tourner son effectif : "Je comprends qu'un entraîneur veuille aussi voir d'autres joueurs à l'œuvre. Ce n'est pas la faute du coach si certains joueurs évoluent en dessous de leur niveau."

Il s'est également montré très critique envers Momodou Sonko : "Sonko a passé plus de temps à trébucher sur le ballon qu'à faire autre chose."

En revanche, une décision de Rik De Mil lui semble totalement incompréhensible : pourquoi avoir laissé Davy Roef sur le banc alors que la séance de tirs au but approchait ? "Ce que je qualifierais presque de grosse erreur, c'est de ne pas faire entrer le plus grand spécialiste des penalties du pays, et peut-être même d'Europe."

"Même un aveugle voit la différence"

Hein Vanhaezebrouck assure qu'il n'aurait pas hésité à faire entrer Davy Roef à la place de Kjell Peersman. Il rappelle notamment son passage au KV Courtrai, où il avait procédé à un changement similaire avec Kristof Van Hout.

L'ancien entraîneur reconnaît toutefois qu'une telle décision peut être difficile à accepter pour le gardien qui doit céder sa place. Pour lui, les statistiques parlent d'elles-mêmes : "Peersman a arrêté un seul penalty sur 21. Avec Roef, environ un tiers des penalties ne finissent pas au fond des filets. Même un aveugle voit la différence." Il estime également que Peersman a trop souvent choisi le mauvais côté lors de la séance de tirs au but.

Dans un premier temps, Vanhaezebrouck pensait que Rik De Mil ne disposait plus de changements. Mais à la 118e minute, l'entraîneur de La Gantoise a encore fait entrer Maksim Paskotsi à la place de Goore.

"Je comprends qu'on veuille donner sa chance à Peersman, mais en tant qu'entraîneur, on garde quand même un, voire deux changements en réserve", a-t-il expliqué.

Ses critiques ne concernent donc pas la titularisation de Peersman, mais bien le choix de ne pas faire entrer Roef alors que la rencontre se dirigeait vers une séance de tirs au but. Pour Hein Vanhaezebrouck, il est difficile de comprendre pourquoi l'un des meilleurs spécialistes des penalties du pays a dû assister à cette séance décisive depuis le banc.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
La Gantoise
Rik De Mil

Plus de news

Festival de buts en Ligue des champions : le PSG fait tomber Barcelone, De Bruyne décisif avec Naples

Festival de buts en Ligue des champions : le PSG fait tomber Barcelone, De Bruyne décisif avec Naples

23:16
"On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

"On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

23:00
L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne

L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne

22:40
1
🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville

🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville

22:00
"Il a laissé tomber l'équipe" : Erik ten Hag vide son sac à propos de Cristiano Ronaldo

"Il a laissé tomber l'équipe" : Erik ten Hag vide son sac à propos de Cristiano Ronaldo

21:30
Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons

Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons

20:30
Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague

Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague

21:00
"On ne va pas les dénigrer" : Lens prend le Club de Bruges très au sérieux

"On ne va pas les dénigrer" : Lens prend le Club de Bruges très au sérieux

20:40
"Vincent nous manque" : l'adjoint de Kompany explique comment le Bayern gère son absence

"Vincent nous manque" : l'adjoint de Kompany explique comment le Bayern gère son absence

20:20
Youri Tielemans impressionne à Manchester United : Michael Carrick encense le Diable Rouge

Youri Tielemans impressionne à Manchester United : Michael Carrick encense le Diable Rouge

20:00
Un ancien Diable Rouge fraîchement retraité donnera le coup d'envoi de Genk-Standard dimanche

Un ancien Diable Rouge fraîchement retraité donnera le coup d'envoi de Genk-Standard dimanche

19:00
Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos

Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos

19:40
"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

19:20
OFFICIEL : la Turquie a un nouveau sélectionneur et il débutera son mandat face à la Belgique

OFFICIEL : la Turquie a un nouveau sélectionneur et il débutera son mandat face à la Belgique

18:40
Le meilleur buteur de l'histoire d'un pays européen va raccrocher les crampons

Le meilleur buteur de l'histoire d'un pays européen va raccrocher les crampons

18:20
Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

18:00
"Il joue très bien" : un Diable Rouge encensé par l'un de ses coéquipiers en équipe nationale

"Il joue très bien" : un Diable Rouge encensé par l'un de ses coéquipiers en équipe nationale

17:40
Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern Munich annonce une mauvaise nouvelle

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern Munich annonce une mauvaise nouvelle

17:20
Gros coup dur pour le Standard en vue ? Un cadre des Rouches incertain face à Genk

Gros coup dur pour le Standard en vue ? Un cadre des Rouches incertain face à Genk

17:00
"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool, mais..." : Ivan Leko se méfie de Lens

"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool, mais..." : Ivan Leko se méfie de Lens

16:40
Mechele sera-t-il disponible pour affronter Lens après sa fracture du nez ? Ivan Leko donne des nouvelles

Mechele sera-t-il disponible pour affronter Lens après sa fracture du nez ? Ivan Leko donne des nouvelles

16:20
Joaquin Seys quittera-t-il le Club de Bruges l'été prochain ? Il répond

Joaquin Seys quittera-t-il le Club de Bruges l'été prochain ? Il répond

16:00
"Nous avons montré que nous avions notre place à ce niveau" : Joaquin Seys prévient le RC Lens

"Nous avons montré que nous avions notre place à ce niveau" : Joaquin Seys prévient le RC Lens

15:30
Un jeune attaquant d’Anderlecht veut faire ses preuves : "Je veux franchir un nouveau cap"

Un jeune attaquant d’Anderlecht veut faire ses preuves : "Je veux franchir un nouveau cap"

14:40
OFFICIEL : un ancien du Standard est le nouvel entraîneur du RWDM

OFFICIEL : un ancien du Standard est le nouvel entraîneur du RWDM

15:00
Un match de Premier League perturbé à cause d'une "blague" : la police recherche le responsable

Un match de Premier League perturbé à cause d'une "blague" : la police recherche le responsable

14:20
Un ancien joueur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club : il devient entraîneur en deuxième provinciale

Un ancien joueur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club : il devient entraîneur en deuxième provinciale

13:20
"Ce n'est pas encore bouclé, mais..." : Thibaut Courtois se confie sur ses discussions avec le Real Madrid

"Ce n'est pas encore bouclé, mais..." : Thibaut Courtois se confie sur ses discussions avec le Real Madrid

14:00
De mauvais choix de carrière ? Meunier et Fofana embarqués dans la chute de Sunderland en Premier League

De mauvais choix de carrière ? Meunier et Fofana embarqués dans la chute de Sunderland en Premier League

13:40
Gros coup dur pour Lens avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Gros coup dur pour Lens avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

13:20
Un cadre du PSG absent face au FC Barcelone et un Diable Rouge bien présent

Un cadre du PSG absent face au FC Barcelone et un Diable Rouge bien présent

13:00
"Allegri est le Mourinho de l'Italie" : Kevin De Bruyne prisonnier du style de son entraîneur à Naples ?

"Allegri est le Mourinho de l'Italie" : Kevin De Bruyne prisonnier du style de son entraîneur à Naples ?

12:40
"Deux ans qu'ils ne gagnent rien" : le président du Barça attaque le Real Madrid et Mbappé avant le Clasico

"Deux ans qu'ils ne gagnent rien" : le président du Barça attaque le Real Madrid et Mbappé avant le Clasico

12:20
Un défilé de grands clubs au Jan Breydel : la nouvelle star de Bruges sera observée face à Lens

Un défilé de grands clubs au Jan Breydel : la nouvelle star de Bruges sera observée face à Lens

12:00
Une bonne nouvelle pour le Club de Bruges : Leko récupère deux joueurs importants pour la Ligue des champions

Une bonne nouvelle pour le Club de Bruges : Leko récupère deux joueurs importants pour la Ligue des champions

11:40
Un vestiaire au bord de la rupture : Youri Tielemans et Senne Lammens au milieu du chaos à Manchester United

Un vestiaire au bord de la rupture : Youri Tielemans et Senne Lammens au milieu du chaos à Manchester United

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Hein Vanhaezebrouck s'en prend à un transfert d'Anderlecht : "Un mauvais choix" Pogi Pogi a propos de Les mêmes critiques qu'à Anderlecht : Thorgan Hazard n'échappe pas aux reproches en France 051961rouche 051961rouche a propos de Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe" den strep den strep a propos de Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé den strep den strep a propos de Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique den strep den strep a propos de Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas" Union 60 Union 60 a propos de Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa" Union 60 Union 60 a propos de Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire Pogi Pogi a propos de Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved