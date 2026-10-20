"Même un aveugle voit la différence" : Hein Vanhaezebrouck dézingue un choix de Rik De Mil contre Rochefort

L'élimination de La Gantoise en Coupe de Belgique face à Rochefort continue de faire parler. Les Buffalos ont laissé filer une avance de 1-3 avant de finalement s'incliner aux tirs au but. Hein Vanhaezebrouck n'a pas épargné son ancien club, pointant notamment du doigt une décision de Rik De Mil qu'il peine à comprendre.

"Je ne m'attendais pas à ça de la part de La Gantoise. Notre leader invaincu en championnat, face à Rochefort, une équipe de troisième division", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans les colonnes du Nieuwsblad.

Selon l'ancien entraîneur des Buffalos, La Gantoise a surtout déçu en première période. Les joueurs qui ont reçu leur chance n'ont pas réussi à convaincre. "Certains joueurs avaient l'occasion de montrer qu'ils méritaient une place de titulaire. Quand on doit déjà remplacer Kadri et Benes à la mi-temps, c'est embarrassant pour ces joueurs", a-t-il estimé.

Hein Vanhaezebrouck ne rejette pas toute la faute sur Rik De Mil

Hein Vanhaezebrouck estime toutefois que Rik De Mil avait raison de faire tourner son effectif : "Je comprends qu'un entraîneur veuille aussi voir d'autres joueurs à l'œuvre. Ce n'est pas la faute du coach si certains joueurs évoluent en dessous de leur niveau."

Il s'est également montré très critique envers Momodou Sonko : "Sonko a passé plus de temps à trébucher sur le ballon qu'à faire autre chose."

En revanche, une décision de Rik De Mil lui semble totalement incompréhensible : pourquoi avoir laissé Davy Roef sur le banc alors que la séance de tirs au but approchait ? "Ce que je qualifierais presque de grosse erreur, c'est de ne pas faire entrer le plus grand spécialiste des penalties du pays, et peut-être même d'Europe."





"Même un aveugle voit la différence"

Hein Vanhaezebrouck assure qu'il n'aurait pas hésité à faire entrer Davy Roef à la place de Kjell Peersman. Il rappelle notamment son passage au KV Courtrai, où il avait procédé à un changement similaire avec Kristof Van Hout.

L'ancien entraîneur reconnaît toutefois qu'une telle décision peut être difficile à accepter pour le gardien qui doit céder sa place. Pour lui, les statistiques parlent d'elles-mêmes : "Peersman a arrêté un seul penalty sur 21. Avec Roef, environ un tiers des penalties ne finissent pas au fond des filets. Même un aveugle voit la différence." Il estime également que Peersman a trop souvent choisi le mauvais côté lors de la séance de tirs au but.

Dans un premier temps, Vanhaezebrouck pensait que Rik De Mil ne disposait plus de changements. Mais à la 118e minute, l'entraîneur de La Gantoise a encore fait entrer Maksim Paskotsi à la place de Goore.

"Je comprends qu'on veuille donner sa chance à Peersman, mais en tant qu'entraîneur, on garde quand même un, voire deux changements en réserve", a-t-il expliqué.

Ses critiques ne concernent donc pas la titularisation de Peersman, mais bien le choix de ne pas faire entrer Roef alors que la rencontre se dirigeait vers une séance de tirs au but. Pour Hein Vanhaezebrouck, il est difficile de comprendre pourquoi l'un des meilleurs spécialistes des penalties du pays a dû assister à cette séance décisive depuis le banc.