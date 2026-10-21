Il avait même été capitaine : un ancien espoir du Standard lance sa saison chez les Francs Borains

Cet été, Rabby Mateta est revenu en Belgique après une aventure en Slovaquie. Désormais actif chez les Francs Borains, l'ancien milieu de terrain du Standard esprère avoir lancé sa saison.

Les changements structurels à la tête du Standard ont aussi un impact sur les jeunes du club ces dernières années. Il y a un an, les Rouches annonçaient ainsi le départ de Rabby Mateta, le capitaine du SL 16.

Le milieu de terrain, qui venait de fêter ses 19 ans, s'était engagé avec le club slovaque du FC DAC 1904 Dunajská Streda. Il n'y a que très peu joué et a même été prêté en deuxième division locale, au STK 1914 Samorin, avec un peu plus de temps de jeu à la clé.

Rabby Mateta prend ses marques chez les Francs Borains

Cet été, il n'en est pas moins revenu en Belgique, saisissant la porte de sortie offerte par les Francs Borains. Après quatre montées au jeu, l'ancien international U18 belge a décroché sa première titularisation en Coupe, contre OHL.

Si la qualification n'a pas été au rendez-vous, la rencontre perdue 1-0 à Den Dreef lui aura au moins permis de prendre du rythme et se montrer face à une équipe de D1A.

Il connaît déjà la D1B

Mateta était arrivé au Standard en provenance du Club de Bruges en 2021. Il avait auparavant été formé à Lokeren et à Anderlecht. Petit à petit, il s'était affirmé à l'Académie, gravissant les échelons, jusqu'à frapper à la porte de l'équipe première.





Ivan Leko l'avait ainsi retenu sur la feuille de match à deux reprises en championnat. Mais c'est avec le SL 16 qu'il s'était le plus souvent illustré, avec plus de 40 rencontres disputées, en D1B puis en D1 ACFF.