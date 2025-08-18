C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie
Photo: © photonews

La saison dernière, Rabby Mateta était le capitaine du SL 16. Mais le jeune milieu de terrain va écrire la suite de sa carrière sous d'autres cieux.

Les changements structurels à la tête du Standard ont aussi un impact sur les jeunes du club. Les Rouches ont ainsi annoncé cette après-midi le départ de Rabby Mateta, le capitaine du SL 16.

Le milieu de terrain, qui vient de fêter ses 19 ans, s'est engagé avec le club slovaque du FC DAC 1904 Dunajská Streda, actuel septième de la Niké Liga locale.

Coéquipier de Viktor Djukanovic

Mateta était arrivé à Liège en provenance du Club il y a quatre ans. Il avait auparavant été formé à Lokeren et à Anderlecht. Petit à petit, il s'était affirmé à l'Académie, gravissant les échelons, jusqu'à frapper à la porte de l'équipe première.

La saison passée, Ivan Leko l'avait ainsi retenu sur la feuille de match à deux reprises en championnat. Mais c'est avec le SL 16 qu'il s'était le plus souvent illustré, avec plus de 40 rencontres disputées, en D1B puis en D1 ACFF.

En Slovaquie, il retrouvera un ancien coéquipier. Le Dunajská Streda s'est en effet prêter Viktor Djukanovic (prêté au Standard la saison dernière), une nouvelle fois loué par Hammarby.

