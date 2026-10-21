"Ils m'ont même fait visiter la ville" : l'une des priorités d'Anderlecht revient sur son transfert avorté

Cet été, Antoine Sibierski et la nouvelle celule sportive ont fameusement remanié le noyau d'Anderlecht. Adam Karabec faisait partie des cibles mais se classe finalement parmi les transferts avortés. Le Tchèque a confirmé que le Sporting s'était pourtant montré très concret.

Là où l'Union Saint-Gilloise a attiré Ondřej Kričfaluši, Anderlecht aurait à son tour pu s'offrir son milieu de terrain tchèque en la personne d'Adam Karabec, qui voulait se relancer après une saison délicate en prêt à Lyon.

Karabec y a cru

Le Sporting s'était manifesté très tôt. "On parlait déjà d'Anderlecht au début de l'été ; j'étais encore en vacances à ce moment-là. Ils m'ont présenté un projet, m'ont même fait visiter la ville, les installations et m'ont montré où je pourrais jouer", se souvient Karabec, interrogé par le média tchèque isport.blesk.

Mais cela n'a pas abouti. "Nous n'avons finalement pas trouvé d'accord sur certains points. J'étais déçu sur le moment, mais cela m'est passé quand j'ai su que je resterais au Sparta".

Anderlecht a-t-il loupé le coche ?

À Prague, Karabec a déjà commencé à se refaire une santé avec 3 buts et 2 assists en 9 matchs de championnat, il s'est également montré décisif en Europa League (le Sparta ne figure pas sur la liste des adversaires mauves).



Anderlecht a donc dû se tourner vers d'autres alternatives dans le coeur du jeu. Pas toujours avec succès puisque Romeo Amane (débarqué pour cinq millions d'euros) est déjà aux oubliettes.