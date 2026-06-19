Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato
Photo: © photonews

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Antoine Sibierski et le Sporting d'Anderlecht aimeraient réaliser un gros coup sur le marché des transferts et se renseignent sur la situation d’Adam Karabec, dont l’avenir au Sparta Prague est très incertain.

Toujours à la recherche d'un entraîneur principal et de renforts alors que la préparation pour la saison prochaine débutera dans les prochains jours, le Sporting d'Anderlecht devrait officialiser prochainement l'arrivée d'une première recrue : Giulian Biancone, défenseur central français évoluant à l'Olympiakos.

Une première recrue qui en appellera d'autres, pour les Mauves d'Antoine Sibierski, qui veulent réduire l'écart au championnat avec le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, mais qui connaissent un début de mercato estival timide alors que presque tous les autres clubs se renforcent déjà.

Anderlecht semble toutefois passer à la vitesse supérieure et aurait jeté son dévolu sur un joueur qui aurait tout du super transfert si l'opération venait à se boucler. Le club bruxellois serait en effet sur la piste d'Adam Karabec, selon les informations du média tchèque inFotbal.

Anderlecht aimerait s'attacher les services d'Adam Karabec

Né à Prague, le milieu offensif tchèque de 22 ans, international à cinq reprises mais pas sélectionné pour la Coupe du monde, était prêté par le Sparta Prague à l'Olympique Lyonnais cette saison. Les Gones n'ont pas levé l'option d'achat, malgré ses trente-quatre apparitions toutes compétitions confondues dans un rôle de remplaçant, puisqu'il n'a disputé "que" 1 549 minutes de jeu, soit 45 par match en moyenne.

De retour au Sparta Prague, Adam Karabec ne devrait pas être conservé et chercherait donc un nouveau défi. Anderlecht pourrait saisir l'opportunité, mais devra se plier aux exigences du Sparta, toujours selon les dires de inFotbal, pour le joueur estimé à sept millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

Le Sporting d'Anderlecht n'est pas le seul club de la capitale à observer de près le championnat tchèque, puisqu'en début de mercato, l'Union s'était déjà attachée les services d'Ondřej Kričfaluši, attaquant du club de Baník, pour cinq millions d'euros.

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