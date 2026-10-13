Le transfert estival le plus cher d'Anderlecht a complètement disparu des radars : que se passe-t-il ?

Romeo Amane devait apporter davantage de puissance et d'impact au milieu de terrain d'Anderlecht. L'Ivoirien est arrivé du Rapid Vienne début septembre pour 5 millions d'euros, hors bonus, devenant ainsi la recrue la plus chère des Mauves cet été. Un peu plus d'un mois plus tard, sa situation interpelle : en championnat, il n'a cumulé que 18 minutes et a déjà été écarté du groupe à trois reprises.

Situation étonnante pour un joueur qui était une valeur sûre en Autriche. La saison dernière, Roméo Amane avait débuté 30 matches de championnat avec le Rapid Vienne : Anderlecht n'a donc pas recruté un joueur qui devait encore retrouver du rythme, mais un milieu de terrain habitué à jouer quasiment chaque semaine.

Une soirée européenne a changé la situation

Amane a reçu sa première titularisation contre l'Olympique Lyonnais en Europa League. Le résultat n'a pas été concluant. L'Ivoirien a eu du mal avec le rythme et l'intensité des Français et a perdu trop de ballons. Vitor Bruno est intervenu à la mi-temps en le remplaçant par Marco Kana. Anderlecht s'est finalement incliné 1-2.

Ce remplacement allait au-delà d'un simple ajustement tactique. Après la pause, Kana a apporté davantage de simplicité et de vitesse dans le jeu, ce qui a encore davantage mis en évidence la différence avec Amane en première période. Bruno a néanmoins ensuite protégé son nouveau venu en soulignant que les problèmes ne reposaient pas uniquement sur un seul joueur.

Depuis lors, Amane a à peine eu l'occasion de s'exprimer. Face à Courtrai, Genk et Zulte Waregem, il ne figurait pas dans le groupe. Vitor Bruno n'a pas encore donné d'explication à ces absences, ce qui rend pour l'instant difficile de déterminer dans quelle mesure des raisons physiques ou sportives entrent en jeu.

Koutsoupias et Kana passent devant Amane

Entre-temps, d'autres milieux de terrain ont saisi leur chance. Ilias Koutsoupias est devenu un titulaire régulier, tandis que Kana continue de bénéficier de la confiance de Bruno malgré quelques erreurs. Face au Cercle, Amane a de nouveau dû s'échauffer pendant près d'une heure sans monter au jeu.





Le scénario du match n'a bien sûr pas aidé l'Ivoirien, Vitor Bruno devant privilégier des remplacements offensifs afin d'amener du danger et d'aller chercher un ou des buts, qui ont fini par tomber.

Dans les semaines à venir, cependant, les choses pourraient changer : Ilias Koutsoupias ne peut pas jouer en Coupe d'Europe, et Amane devrait recevoir sa chance au Dinamo Zagreb et/ou au Jagiellonia Bialystok. Ni lui, ni Anderlecht n'auront droit à l'erreur...