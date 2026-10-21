Toby Alderweireld révèle une anecdote effrayante : "Mon corps m'envoyait un signal"

Toby Alderweireld est revenu en Belgique avec de très grandes ambitions, et il les a réalisées : un doublé avec l'Antwerp, et un Soulier d'Or. Mais cela ne s'est pas fait sans mal.

Toby Alderweireld est revenu à Anvers en 2022 et est finalement resté trois saisons à l'Antwerp. Et de quelle manière : "Mega Toby", brassard au bras, a réalisé le doublé avec le Great Old en 2023.

Mais Alderweireld a également traversé une période très difficile. "Je devais gagner des titres. Je devais écrire l'histoire. Représenter mon club en Belgique et à l'étranger était devenu ma mission personnelle", raconte-t-il au podcast de la VRT.

Je pensais faire une crise cardiaque. Je me suis arrêté sur le côté et j'ai cherché de l'aide dans un magasin de meubles

"À l'époque, je me mettais tellement de pression que j'ai fini par craquer", se confie très franchement Alderweireld dans Therapie. "Au début, j'avais de légers soucis physiques, mais après la défaite en demi-finale de la Coupe de Belgique en 2022, c'est devenu grave".

"J'étais dans la voiture et mon cœur battait à toute vitesse", explique l'ex-Diable Rouge. "Je pensais faire une crise cardiaque. Je me suis arrêté sur le côté et j'ai cherché de l'aide dans un magasin de meubles. Les secours ont été appelés, mais je m'étais calmé lorsqu'ils sont arrivés".

Toby Alderweireld a décidé de faire ses adieux aux Diables Rouges

Finalement, aucun problème cardiaque n'a été détecté chez Alderweireld. "C'était une forme de fatigue. Mon corps indiquait que tout cela était trop. Un psychologue m'a aidé à gérer la situation. L'une des solutions consistait à alléger mon programme."





Alderweireld a alors décidé, afin de souffler un peu, de faire ses adieux à la sélection nationale après 127 sélections. "J'avais disputé trois Coupes du monde et deux Championnats d'Europe. Il était temps de fermer ce chapitre et d'en commencer un nouveau".