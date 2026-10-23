Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

Les clubs belges ont enchaîné les bons résultats en Europe cette semaine. Une série de victoires qui permet à la Belgique de gagner des points au coefficient UEFA.

La Belgique met la pression sur le Portugal au coefficient UEFA. Grâce aux résultats de ses clubs cette semaine, elle a réduit son retard à 4,900 points. Une différence qui est importante, mais les Belges ont de quoi être satisfaits. Derrière, les Pays-Bas sont à 7,055 points malgré leurs bons résultats européens.

Mieux que la semaine passée

Les clubs belges ont ajouté 1,600 point au coefficient national cette semaine, après les 1,400 point récoltés sept jours plus tôt. La Belgique signe le deuxième meilleur bilan européen de la semaine. Quatre de ses cinq représentants ont gagné, seule La Gantoise s'est inclinée lors de son déplacement à Braga.

Saint-Trond a signé l'un des résultats les plus marquants de la semaine en s'imposant lors de son déplacement contre Midtjylland. Le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont aussi gagné, en soignant leur différence de buts. Anderlecht a retrouvé le sourire avec une victoire en Pologne, après deux défaites lors de ses deux premiers matchs européens.

Le Portugal perd du terrain

Le Portugal a laissé filer plusieurs points. Braga et Benfica ont assuré, mais le Sporting s'est incliné contre LASK. La Belgique en profite pour réduire l'écart, même si les positions au classement devraient rester stables (pour le moment). Chaque victoire compte, puisque le coefficient UEFA se calcule sur cinq saisons.



Cinq des six clubs néerlandais se sont imposés, comme le PSV à Porto et l'Ajax Amsterdam face à l'Atalanta de Charles De Ketelaere. Seul Feyenoord s'est incliné, ce qui permet aux Pays-Bas de terminer la semaine avec un meilleur bilan que la Belgique.