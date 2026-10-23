Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

On ne jouera pas ce soir dans les deux divisions professionnelles du football belge. Après la rencontre entre les Francs Borains et Dender, c'est la rencontre entre le KV Courtrai et le KV Malines qui a été reportée.

De fortes pluies et des vents violents frappent en ce moment le sud-ouest de la Belgique. Et ils ne devraient pas se calmer de sitôt : résultat, la rencontre entre les Francs Borains et le FCV Dender avait déjà été reportée à une date ultérieure pour raisons de sécurité.

Ce n'est pas la seule : la Pro League a également décidé de reporter la rencontre opposant le KV Courtrai et le KV Malines, ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de JPL. La tempête Austen, c'est son nom, va en effet frapper les Flandres orientale et occidentale en même temps que le Hainaut.

Pas de matchs ce vendredi en Flandres orientale et occidentale

Le football professionnel n'est pas le seul impacté, bien sûr : comme l'annonce le Nieuwsblad, la fédération flamande de football (VV) a également, en raison d'un code orange, décidé du report de tous les matchs amateurs programmés ce vendredi sur le territoire des Flandres occidentale et orientale.

"Cette décision n'a pas été prise à la légère. Les prédictions de conditions météorologiques et le code orange mis en place nous ont mis dans la nécessité de prendre ces mesures", déclare Voetbal Vlaanderen dans son communiqué de presse.



Le Nieuwsblad précise également qu'au cas par cas, il est également possible que des rencontres soient également reportées dans d'autres provinces.