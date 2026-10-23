Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

L'Antwerp est plus que jamais au pied du mur après cinq défaites de rang en championnat. Malgré la victoire en Coupe, Marvin Compper sait mieux que quiconque que la rencontre de dimanche contre Charleroi sera cruciale.

Suite au rachat tardif de l'Antwerp par le duo Toby Alderweireld - Wouter Vandenhaute, Marvin Compper a été le dernier entraîneur de l'élite à entrer en fonction. Il n'est arrivé que six jours avant le premier match de championnat et a, de fait, eu beaucoup moins de temps que ses confrères de D1A pour mettre sa philosophie en place.

Et pourtant, les débuts ont été plus réussis que la suite du championnat. Après le 7 sur 9 inaugural, l'Antwerp a enchaîné cinq défaites consécutives. Une série qui a pris fin le week-end dernier avec une victoire très poussive à Heist en Coupe.

L'Antwerp attendu au tournant, les regards se tournent vers Compper

Ce succès 0-1 n'a rassuré personne : même les pensionnaires de D1 Amateurs ont mis en avant des manquements assez sérieux dans le jeu anversois. Dimanche, Compper sera donc attendu au tournant contre Charleroi.

Même si son équipe est désormais treizième, l'entraîneur allemand ne s'alarme pas. Il ne vit toutefois pas dans le déni : "Je ne ressens pas forcément de pression extérieure, mais plutôt de la pression interne".

"Bien sûr, nous sommes tous déçus des résultats. Si ce n'était pas le cas, ce serait inquiétant. Nous sommes déterminés à inverser la tendance, d'autant plus que nous jouons devant nos supporters", a-t-il expliqué en conférence de presse, relayés par Het Laatste Nieuws.





La plus mauvaise série en cours parmi l'élite

L'Antwerp paie un jeu très risqué. Mais il ne reniera pas ses principes pour autant : "Je ne veux pas seulement que nous ayons la possession du ballon ; je veux surtout que nous nous créions plus d'occasions de but. Nous voulons obliger Charleroi à défendre et montrer que le Bosuil n’est un déplacement facile pour personne".

Mais gagner passera aussi par retrouver de la solidité défensivement : l'Antwerp est l'équipe la plus friable de l'élite, avec pas moins de 20 buts encaissés en 8 matchs de championnat. Dont cinq à Westerlo lors de la dernière rencontre de D1A.

Toute l'équipe devra rectifier le tir pour éviter une nouvelle déculottée : "C'est un point à corriger absolument. Nous avons encaissé plus de buts suite à des pertes de balle qu'à des erreurs de placement. Nous devrons être plus solides au milieu de terrain", conclut Compper.