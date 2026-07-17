"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

La reprise de l'Antwerp est actée ! Le Great Old veut retrouver un nouvel élan avec Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute à sa barre. Paul Gheysens passe donc la main après avoir fait connaître au club l'un de ses âges d'or.

C'était un secret de moins en moins bien gardé depuis quelques semaines : avec Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute, c'est un duo de choc qui va tenter de redresser l'Antwerp, en nette perte de vitesse depuis son doublé sous Mark van Bommel il y a maintenant trois ans.

La reprise vient d'être officialisée : un consortium d’entrepreneurs anversois a, en collaboration avec les deux nouveaux hommes forts du club, conclu un accord avec la famille Gheysens concernant la reprise totale de l'Antwerp.

Sven Jaecques demeure Chief Executive Officer et continuera, avec son équipe, à assurer la gestion quotidienne du club. Jacques Vandermeiren, jusqu’à présent administrateur indépendant du Great Old, va devenir le nouveau président du club.

L'Antwerp veut repartir de l'avant

"Anvers est la plus grande ville industrielle du pays. Pendant longtemps, on a dit que les entrepreneurs anversois ne s’engageaient pas assez. Aujourd’hui, nous prouvons le contraire. C’est le début d’une nouvelle histoire. Après des années en tant que CEO du Port of Antwerp-Bruges, où j’ai pu contribuer au développement économique de notre ville et de notre région, je suis particulièrement fier de pouvoir désormais mettre mes compétences au service de l'Antwerp. Cette équipe est bien plus qu’un club de football. Elle relie les gens, les entreprises et les générations d’Anversois", se réjouit Vandermeiren.

Le duo Vandenhaute - Alderweireld veut se montrer à la hauteur des nouvelles ambitions : "Nous remercions avant tout les entrepreneurs anversois de notre nouveau consortium. Leur engagement et leur amour pour le club nous ont profondément touchés. Ils sont prêts, ensemble, à assumer la responsabilité de l’avenir du Royal Antwerp FC. Ces derniers mois ont également confirmé pour nous qu’avec confiance, respect et une ambition partagée, on peut former une équipe solide – et tout cela en toute discrétion. Cela nous donne une grande confiance pour ce qui peut encore croître ici dans les années à venir".



