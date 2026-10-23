Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Le Sporting Charleroi se rendra à l'Antwerp ce week-end sans ses ultras. Une conséquence des débordements en Coupe au Stade du Tondreau. Mario Kohnen aurait aimé parler d'autre chose en conférence de presse.

Une poignée d'abrutis a gâché a la fête que devait être le 16e de finale entre le RAEC Mons et le Sporting Charleroi, le week-end dernier. De la pyrotechnie a été lancée par quelques ultras en direction de la tribune montoise, blessant notamment un jeune supporter des Dragons.

Le Sporting Charleroi a rapidement sévi : 62 supporters, membres du groupe de supporters BAC09, ont été interdits de stade pendant 2 ans, les jets de pyrotechnie venant de leur groupe. Et les supporters carolos eux-mêmes ont décidé de s'infliger un match à huis-clos, ce week-end, en déplacement à l'Antwerp.

Mario Kohnen regrette ces débordements

"Je déteste voir ces images. Ce ne sont ni les valeurs du club, ni les miennes", a lancé Mario Kohnen à ce sujet en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure. Devoir jouer sans leur public n'est pas nouveau pour les Zèbres.

"C'est la deuxième fois après le match au Standard, et le match face à la RAAL sera à huis-clos... C'est complètement différent quand tu joues avec ou sans ton public", regrette Kohnen. "Il faut souligner qu'il s'agit de cas isolés, et que tout le monde est pénalisé".

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Une pénalisation qui pourrait durer : le Sporting Charleroi était sous le coup d'un sursis de trois matchs à huis-clos suite aux incidents face au Standard. Ce sursis pourrait bien tomber, et le Mambourg sonner creux dans les semaines à venir.