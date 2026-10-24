L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi

Après cinq revers concédés, l'Antwerp a battu un Charleroi, pourtant en forme en ce début de saison. Somers, Porozo et Van Helden ont été les bourreaux de "Zèbres" qui ont trouvé deux fois le poteau au cours de ce match.

L’Antwerp a retrouvé le chemin de la victoire de manière convaincante en dominant Charleroi (3-0). Après cinq défaites consécutives, le matricule 1 a profité de la venue de "Zèbres", pourtant en forme depuis le début de la saison, pour relancer la machine. Ce match raté des Carolos est aussi une occasion manquée pour eux de prendre provisoirement la tête de la Pro League.

Somers opportuniste

Les Anversois ont pris l'avantage dans ce match dè la 9e minute de jeu. Renders a débordé sur le flanc droit avant de centrer en retrait. Keita a manqué son intervention et Thibo Somers, à l’affût, en a profité pour ouvrir le score d’une frappe qui a terminé sa course au fond des filets après avoir touché le poteau (9e, 1-0).

Charleroi a bien tenté de réagir après ce but, mais s’est heurté à une défense de l'Antwerp bien en place. Et peu avant la demi-heure de jeu, le "Great Old" a doublé la mise sur pénalty. Après consultation de la VAR, l’arbitre a désigné le point de réparation pour une faute de Nzita sur Salah. Snayder Porozo n’a pas tremblé au moment de le convertir, inscrivant au passage son troisième but de la saison (27e, 2-0).

Juste avant la pause, le Bosuil retenait cependant son souffle sur une tentative de Kévin Van Den Kerkhof qui heurtait le poteau.

Le coup de grâce au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, les "Zèbres" ont rapidement encaissé un troisième but qui a compliqué davantage leur tâche. Sur un corner, Rein Van Helden s’est imposé dans les airs pour tromper Mohamed Kone et donner une avance confortable à ses couleurs (47e, 3-0). Malgré quelques tentatives de chaque côté, le marquoir est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Les Carolos ont encore touché le poteau en fin de rencontre et ne sont pas parvenus à réduire l'écart.





Fin d'une série noire

Cette victoire permet donc à l’Antwerp de mettre un terme à sa série noire de cinq revers. Charleroi, de son côté, enregistre sa deuxième défaite de la saison après celle concédée face à l’Union, à domicile.

Pendant que l'Antwerp se rendra au Cercle Bruges pour confirmer ce beau succès, le Sporting carolo tentera de se relancer dans ses installations dans un derby hainuyer contre la RAAL.