Antwerp Antwerp
3-0
Charleroi Charleroi
antAntwerp
chaCharleroi
(Semm Renders) Thibo Somers 8'
1-0
Snayder Porozo (Pen) 27'
2-0
(Ibrahim Salah) Rein Van Helden 47'
3-0
Date: 24/10/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Bosuil
L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi
Fabien Chaliaud
| Commentaire
L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi
Photo: © photonews

Après cinq revers concédés, l'Antwerp a battu un Charleroi, pourtant en forme en ce début de saison. Somers, Porozo et Van Helden ont été les bourreaux de "Zèbres" qui ont trouvé deux fois le poteau au cours de ce match.

L’Antwerp a retrouvé le chemin de la victoire de manière convaincante en dominant Charleroi (3-0). Après cinq défaites consécutives, le matricule 1 a profité de la venue de "Zèbres", pourtant en forme depuis le début de la saison, pour relancer la machine. Ce match raté des Carolos est aussi une occasion manquée pour eux de  prendre provisoirement la tête de la Pro League.

Somers opportuniste

Les Anversois ont pris l'avantage dans ce match dè la 9e minute de jeu. Renders a débordé sur le flanc droit avant de centrer en retrait. Keita a manqué son intervention et Thibo Somers, à l’affût, en a profité pour ouvrir le score d’une frappe qui a terminé sa course au fond des filets après avoir touché le poteau (9e, 1-0).

Charleroi a bien tenté de réagir après ce but, mais s’est heurté à une défense de l'Antwerp bien en place. Et peu avant la demi-heure de jeu, le "Great Old" a doublé la mise sur pénalty. Après consultation de la VAR, l’arbitre a désigné le point de réparation pour une faute de Nzita sur Salah. Snayder Porozo n’a pas tremblé au moment de le convertir, inscrivant au passage son troisième but de la saison (27e, 2-0).

Juste avant la pause, le Bosuil retenait cependant son souffle sur une tentative de Kévin Van Den Kerkhof qui heurtait le poteau. 

Le coup de grâce au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, les "Zèbres" ont rapidement encaissé un troisième but qui a compliqué davantage leur tâche. Sur un corner, Rein Van Helden s’est imposé dans les airs pour tromper Mohamed Kone et donner une avance confortable à ses couleurs (47e, 3-0). Malgré quelques tentatives de chaque côté, le marquoir est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Les Carolos ont encore touché le poteau en fin de rencontre et ne sont pas parvenus à réduire l'écart.

Fin d'une série noire

Cette victoire permet donc à l’Antwerp de mettre un terme à sa série noire de cinq revers. Charleroi, de son côté, enregistre sa deuxième défaite de la saison après celle concédée face à l’Union, à domicile.

Pendant que l'Antwerp se rendra au Cercle Bruges pour confirmer ce beau succès, le Sporting carolo tentera de se relancer dans ses installations dans un derby hainuyer contre la RAAL.

Les compositions

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.8 8
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 10/21 (47.6%)
Plus de stats
Renders Semm A 79' 7.8 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van Helden Rein 90' 8.3 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Cortes Alvaro 90' 7.8 8
  • Précision des passes: 47/53 (88.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Foulon Daam 90' 6.5 8
  • Précision des passes: 27/39 (69.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Deuff Bahmed 60' 7.2 9
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Vermeeren Arthur   90' 6.5 8
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mejia Carlos   66' 6.4 7
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Somers Thibo 90' 8.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Salah Ibrahim A 79' 7.5 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Porozo Snayder 60' 6.9 7
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Banc
Tsunashima Yuto 0'  
Frey Michael 30' 6.6 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Scott Christopher   30' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Dierckx Xander 11' 7.0 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fofana Modibo 24' 7.1 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schelfhout Luca 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
Busi Maxime 11' 7.0 -
Plus de stats
Devalckeneer Niels 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.9 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 70' 6.1 -
  • Précision des passes: 22/32 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 4/5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 74/77 (96.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 58/66 (87.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Nzita Mardochee   90' 5.3 -
  • Précision des passes: 37/55 (67.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 27
Plus de stats
Boukamir Amine 57' 5.9 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Khalifi Yassine 70' 6.5 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 77' 7.2 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 57' 5.9 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/5
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 20' 6.1 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bojang Adama 20' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nawata Gaku   33' 5.7 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Cisse Isaac 33' 5.8 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 13' 6.3 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Solheid Noah 0'  
Kera Mory 0'  
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KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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