Interview À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"
Photo: © photonews

Le Top 5 était l'objectif annoncé par le Standard en début de saison. Les Rouches sont déjà relégués à cinq longueurs d'Anderlecht, cinquième, après huit journées et avant un déplacement délicat à la Cegeka Arena de Genk. Le vestiaire de Vincent Euvrard ne se sent toutefois pas dos au mur, comme en témoignent les déclarations du principal intéressé ainsi que celles de son gardien titulaire, Matthieu Epolo.

Les joueurs du Standard ne sont pas inquiets à cause de leur neuvième place au classement après huit journées de Pro League, malgré l'objectif indiqué en début de saison : intégrer le Top 5 pour retrouver la scène européenne.

"Je ne pense pas trop au Top 5, au Top 3 ou au Top 1", écartait Matthieu Epolo en conférence de presse ce vendredi. "On essaye de gagner le plus de matchs possible et on verra. Il nous manque encore beaucoup de choses pour atteindre le Top 5", appuyait le portier congolais des Rouches.

Le vestiaire du Standard ne se sent pas dos au mur

Comme Matthieu Epolo, Vincent Euvrard préfère se concentrer sur le travail à effectuer. "Réussir à prendre un résultat grâce à la mentalité de temps en temps. On joue mieux, mais je préfère que l'équipe fasse un mauvais match et gagne plutôt que l'inverse. Il nous manque encore cet esprit tueur, mais on doit continuer à travailler."

Sur la même question, Vincent Euvrard s'est étendu davantage. "L'objectif est de remettre le Standard dans le Top 5 aussi vite que possible. On a déjà validé le Top 8 la saison dernière, ce qui était la première étape. Mais évidemment, un club comme le Standard doit ambitionner le Top 5 aussi vite que possible", a déclaré le T1 des Rouches, avant de poursuivre.

"On avait aussi dit que le club devrait surperformer pour atteindre le Top 5 en raison du budget et de la situation actuelle. On revient d'une période de dettes, on construit de la valeur. Il faut mettre les choses dans leur contexte. On a eu un peu moins de points que ce qu'on méritait dans les cinq premiers matchs et on a perdu le contact avec le Top 5 pour le moment", analysait Euvrard.

Lire aussi… La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

Vincent Euvrard rappelle le processus des Rouches

"La seule chose qui doit compter est de faire un résultat à Genk. On ne doit pas commencer à se demander ce qui se passera si on perd. Je considère Genk comme une équipe du Top 5, surtout à domicile, où les Limbourgeois font 10/12 (contre 2/12 en déplacement). On en a affronté deux cette saison (Gand et Charleroi) et on a perdu deux fois à cause de petits détails. On doit trouver comment gratter les quelques pourcents qui feront pencher la balance de notre côté."

Dans son processus, le Standard a donc validé son Top 8, mais aussi "le fait de gagner à domicile contre des 'petits adversaires', ce qui n'était pas le cas la saison dernière et ce qu'on a déjà su faire contre la RAAL et Dender cette saison. Maintenant, on doit réussir à valider le palier des grands matchs et des déplacements compliqués. C'est là qu'est le défi", a conclu le T1 des Rouches, tout en précisant qu'il était bien conscient "qu'il faut faire des résultats."

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