"Ça me rend fou" : Olivier Deschacht exaspéré par une nouvelle tendance à l'oeuvre à Anderlecht

Olivier Deschacht affirme devenir fou de la manière dont les ailiers d’Anderlecht jouent. L'ancien défenseur pointe un problème déjà relevé dans notre analyse : Oliver Antman, Marten Winkler et Lukáš Ambros repiquent constamment dans l’axe. Le jeu offensif bruxellois devient dès lors prévisible et l’attaquant Tawfik Bentayeb reçoit trop peu de centres exploitables.

“Prenez Winkler et Antman. Marten Winkler est un bon joueur. Il l’a prouvé contre Jagiellonia. Seulement, quand les ailiers d’Anderlecht ont le ballon, ils rentrent dans l’axe. Ambros fait aussi cela. C’est une tendance à la mode, mais cela me rend fou”, déclare Deschacht dans Het Nieuwsblad.

Un problème pour Bentayeb

Ce sont surtout les inconvénients de cette approche qui lui apparaîssent : “Pour un attaquant comme Bentayeb, c’est l’enfer. Il marquerait beaucoup plus de buts s’il recevait davantage de centres rapides".

Ce n’est pas la première fois que cette critique est formulée. Après l’élimination en Coupe contre le Beerschot, nous avions déjà souligné le caractère prévisible d’Anderlecht : lorsque Antman et Winkler repiquent dans l’axe, ce sont surtout les arrières latéraux qui doivent apporter la largeur. S’ils ne se montrent ensuite pas dangereux par leurs centres ou leurs actions individuelles, l’adversaire peut facilement fermer l’axe. Des schémas similaires étaient également visibles contre le Cercle Bruges et le Dinamo Zagreb.

Les ailiers devraient déborder

Deschacht plaide donc pour une consigne plus claire destinée aux ailiers. “Donnez à ces gars la mission de déborder.” Il cite l’exemple de La Gantoise, où Tiago Araujo hésite moins à rester le long de sa ligne. Avec déjà deux buts et cinq assists à la clé cette saison.

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Les Buffalos n'évoluent certes pas dans la même animation qu'Anderlecht, mais le Sporting doit désormais tâcher de retrouver plus d'imprévisibilité. Cela permettrait notamment à Ali Maamar, bonne surprise de ce début de saison grâce à ses débordements, de se montrer dans une configuration qui met en avant ses qualités.