Date: 25/10/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre
Fabien Chaliaud
| Commentaire
🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

Alors qu'il se pensait relancer après sa victoire en Conference League ce jeudi, Anderlecht a bu la tasse ce dimanche contre La Gantoise. 4-0 et déjà 9 points de retard sur son hôte du jour, le Sporting voit déjà sa saison être quasiment terminée ce 25 octobre.

Le déplacement à Gand s’annonçait compliqué pour Anderlecht. Face au leader, les Bruxellois pouvaient-ils profiter du contexte particulier de leur adversaire, éliminé lui aussi de la Coupe et battu cette semaine en Ligue Europa, pour réaliser un coup ? Si Anderlecht avait aussi mordu la poussière en Coupe de Belgique, il s'était relancé jeudi en Europa League, avec un succès convaincant sur la pelouse de Jagiellonia Białystok.

Kadri lance le festival

Les "Mauves" ont pourtant entamé la rencontre avec de bonnes intentions. Aasgaard puis Llansana ont eu l’occasion d’ouvrir le score, sans parvenir à concrétiser. De son côté, La Gantoise n’a pas laissé passer sa chance. Peu avant le quart d'heure, Araujo déposait un centre magnifique sur la tête ou dans les pieds de Abdelkahar Kadri, qui faisait mouche pour donner l’avantage aux siens (14e, 1-0).

Dix minutes plus tard, Léo Pétrot se faisait remarquer pour une intervention particulièrement appuyée sur De Vlieger, sanctionnée par l’arbitre d'un simple carton jaune, alors que le public local réclamait le renvoi au vestiaire.

Coosemans empêche le break

Dans la foulée, Cissé croyait inscrire le deuxième but gantois après avoir été lancé dans la profondeur. Mais l’attaquant, qui mettait déjà la défense anderlechtoise en difficulté, était finalement signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Araujo passait lui aussi tout près de faire le break, mais Colin Coosemans sortait le grand jeu sur sa tentative..

Juste avant la pause, Mario Stroeykens tentait encore de relancer Anderlecht. Sa frappe, contrée par la défense, ne représentait toutefois pas une réelle menace pour Davy Roef.

Onia Seke a tenté de relancer Anderlecht

Vitor Bruno a choisi de réagir dès la mi-temps en faisant entrer Jayden Onia Seke et Ali Maamar. Un choix qui a rapidement porté ses fruits sur le plan offensif. Très actif sur le flanc gauche, Onia Seke a multiplié les initiatives et apporté davantage de percussion au jeu anderlechtois.

Les visiteurs ont progressivement pris le contrôle des échanges, tandis que les Gantois reculaient pour préserver leur avantage. Après plusieurs centres intéressants et de belles séquences offensives, Jayden Onia Seke a failli remettre les deux équipes à égalité. À la 63e minute, il décochait une frappe puissante du pied gauche depuis l’axe, mais le ballon venait s’écraser sur la barre transversale de Roef. Anderlecht était passé tout près de l’égalisation.

Trois buts en quelques minutes

Alors que les "Mauves" semblaient encore capables de revenir dans la partie, une erreur individuelle a complètement changé la physionomie de la rencontre. Une perte de balle évitable de Danylo Sikan permettait à La Gantoise de lancer une contre-attaque fulgurante. Araujo s’engouffrait dans l’espace et servait Ibrahima Cissé, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise (73e, 2-0).

Anderlecht n’avait pas le temps de se remettre de ce coup dur que les "Buffalos" frappaient à nouveau. Servi en profondeur par Delorge, Sonko voyait sa première tentative contrée. Il enchaînait alors avec une reprise de volée dans un angle fermé, qui finissait sa course dans le but après avoir touché le poteau (77e, 3-0). Les Bruxellois étaient désormais au bord du gouffre.

Araujo à la baguette

La Gantoise ne comptait cependant pas en rester là.  Araujo prenait une nouvelle fois la défense anderlechtoise de vitesse grâce à un appel dans le dos de l’arrière-garde. Le Portugais signait ainsi sa troisième passe décisive de la soirée en servant Matties Volckaert, qui concluait l’action et alourdissait encore la note (83e, 4-0). Coosemans, livré à lui-même par une défense dépassée, ne pouvait que constater les dégâts.

Les hommes de Vitor Bruno tentaient encore ensuite de sauver l'honneur. En vain. Anderlecht quitte Gand avec quatre buts dans sa valise et des rêves de titre probablement déjà évaporés alors qu'on a même pas passé le cap de la mi-saison.

Les compositions

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La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.9 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 8/20 (40%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Goore Hyllarion   75' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Delorge Mathias 84' 6.8 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago A A A 90' 9.0 -
  • Assists: 3
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 68' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Sonko Momodou 84' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cisse Ibrahima 84' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Bénes László 0'  
Omgba Aimé 6' 6.5  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dean Max 6' 6.2  
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 22' 6.6 -
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 15' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Seck El Hadji 6' 6.5  
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.7 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Barry Kaïs 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 73/76 (96.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Biancone Giulian   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 90/98 (91.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo   45' 5.6 -
  • Précision des passes: 41/41 (100%)
Plus de stats
Reabciuk Oleg 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Llansana Enric 67' 6.2 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 73/81 (90.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Aasgaard Thelo 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 55/63 (87.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Winkler Marten 84' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Degreef Tristan 45' 5.7 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo   74' 5.8 -
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Augustinsson Ludwig 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 23' 6.5 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Ambros Lukas 0'  
Bentayeb Tawfik 0'  
Koutsoupias Ilias 0'  
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden   45' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kana Marco 6' 5.8  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
Haentjens Michiel 0'  
Maamar Ali 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 16' 5.9 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
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Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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