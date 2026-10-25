🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

Alors qu'il se pensait relancer après sa victoire en Conference League ce jeudi, Anderlecht a bu la tasse ce dimanche contre La Gantoise. 4-0 et déjà 9 points de retard sur son hôte du jour, le Sporting voit déjà sa saison être quasiment terminée ce 25 octobre.

Le déplacement à Gand s’annonçait compliqué pour Anderlecht. Face au leader, les Bruxellois pouvaient-ils profiter du contexte particulier de leur adversaire, éliminé lui aussi de la Coupe et battu cette semaine en Ligue Europa, pour réaliser un coup ? Si Anderlecht avait aussi mordu la poussière en Coupe de Belgique, il s'était relancé jeudi en Europa League, avec un succès convaincant sur la pelouse de Jagiellonia Białystok.

Kadri lance le festival

Les "Mauves" ont pourtant entamé la rencontre avec de bonnes intentions. Aasgaard puis Llansana ont eu l’occasion d’ouvrir le score, sans parvenir à concrétiser. De son côté, La Gantoise n’a pas laissé passer sa chance. Peu avant le quart d'heure, Araujo déposait un centre magnifique sur la tête ou dans les pieds de Abdelkahar Kadri, qui faisait mouche pour donner l’avantage aux siens (14e, 1-0).

🥳 | Abdelkahar Kadri donne une bonne raison aux Buffalos de célébrer ! 1️⃣-0️⃣ #GNTAND https://t.co/N1T5KXBSU6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026

Dix minutes plus tard, Léo Pétrot se faisait remarquer pour une intervention particulièrement appuyée sur De Vlieger, sanctionnée par l’arbitre d'un simple carton jaune, alors que le public local réclamait le renvoi au vestiaire.

Coosemans empêche le break

Dans la foulée, Cissé croyait inscrire le deuxième but gantois après avoir été lancé dans la profondeur. Mais l’attaquant, qui mettait déjà la défense anderlechtoise en difficulté, était finalement signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Araujo passait lui aussi tout près de faire le break, mais Colin Coosemans sortait le grand jeu sur sa tentative..





Juste avant la pause, Mario Stroeykens tentait encore de relancer Anderlecht. Sa frappe, contrée par la défense, ne représentait toutefois pas une réelle menace pour Davy Roef.

Onia Seke a tenté de relancer Anderlecht

Vitor Bruno a choisi de réagir dès la mi-temps en faisant entrer Jayden Onia Seke et Ali Maamar. Un choix qui a rapidement porté ses fruits sur le plan offensif. Très actif sur le flanc gauche, Onia Seke a multiplié les initiatives et apporté davantage de percussion au jeu anderlechtois.

Les visiteurs ont progressivement pris le contrôle des échanges, tandis que les Gantois reculaient pour préserver leur avantage. Après plusieurs centres intéressants et de belles séquences offensives, Jayden Onia Seke a failli remettre les deux équipes à égalité. À la 63e minute, il décochait une frappe puissante du pied gauche depuis l’axe, mais le ballon venait s’écraser sur la barre transversale de Roef. Anderlecht était passé tout près de l’égalisation.

Trois buts en quelques minutes

Alors que les "Mauves" semblaient encore capables de revenir dans la partie, une erreur individuelle a complètement changé la physionomie de la rencontre. Une perte de balle évitable de Danylo Sikan permettait à La Gantoise de lancer une contre-attaque fulgurante. Araujo s’engouffrait dans l’espace et servait Ibrahima Cissé, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise (73e, 2-0).

Anderlecht n’avait pas le temps de se remettre de ce coup dur que les "Buffalos" frappaient à nouveau. Servi en profondeur par Delorge, Sonko voyait sa première tentative contrée. Il enchaînait alors avec une reprise de volée dans un angle fermé, qui finissait sa course dans le but après avoir touché le poteau (77e, 3-0). Les Bruxellois étaient désormais au bord du gouffre.

Araujo à la baguette

La Gantoise ne comptait cependant pas en rester là. Araujo prenait une nouvelle fois la défense anderlechtoise de vitesse grâce à un appel dans le dos de l’arrière-garde. Le Portugais signait ainsi sa troisième passe décisive de la soirée en servant Matties Volckaert, qui concluait l’action et alourdissait encore la note (83e, 4-0). Coosemans, livré à lui-même par une défense dépassée, ne pouvait que constater les dégâts.

Les hommes de Vitor Bruno tentaient encore ensuite de sauver l'honneur. En vain. Anderlecht quitte Gand avec quatre buts dans sa valise et des rêves de titre probablement déjà évaporés alors qu'on a même pas passé le cap de la mi-saison.