Jayden Onia Seke dans l'histoire d'Anderlecht en très bonne compagnie

En inscrivant le but du 0-3 face au Jagiellonia Bialystok, Jayden Onia Seke est entré dans l'histoire du RSC Anderlecht. Il grimpe en effet sur le podium des joueurs les plus jeunes de l'histoire du club à avoir marqué en Coupe d'Europe.

Ses dernières minutes dataient... du mois d'août dernier. Alors qu'il avait impressionné pour ses débuts, Jayden Onia Seke était passé de la lumière à l'ombre, ne prenant parfois même plus place sur le banc du RSC Anderlecht lors de certains matchs (notamment les deux premiers en Europa League).

Puis, enfin, le retour : ce jeudi, au Jagiellonia Bialystok, Onia Seke est monté au jeu à 25 minutes du terme et a rappelé pourquoi tout le monde était si enthousiaste à son sujet. Avec encore dans son jeu le déchet bien naturel d'un gamin de 17 ans, il a tout de même amené beaucoup de dynamisme et, surtout, marqué un joli but.

"Il a toujours bien travaillé, mais je devais faire des choix. J'ai senti que ce soir était le bon moment pour le lancer", explique Vitor Bruno pour clarifier la longue absence de Jayden Onia Seke. Il faut dire que ce jeudi, pour la première fois depuis de longues semaines, Anderlecht était en maîtrise totale.

Jayden Onia Seke aux côtés de Lukaku et Lamptey

Ce but face au Jagiellonia, Jayden Onia Seke va s'en souvenir toute sa vie, car c'était tout simplement son premier en équipe A avec les Mauve & Blanc (il en compte un autre avec le RSCA Futures). Et à 17 ans, 5 mois et 14 jours, il est même un phénomène de précocité.

Avec son slalom dans la défense polonaise, le "ket" de Neerpede a pris la 3e place du podium des buteurs les plus jeunes du Sporting d'Anderlecht en Coupe d'Europe. Seuls Romelu Lukaku, buteur à 16 ans, 7 mois et 4 jours contre l'Ajax Amsterdam, et le tout jeune Nii Lamptey, qui avait marqué à 16 ans, 3 mois et 10 jours contre l'AS Rome, ont fait mieux.





Jayden Onia Seke est cependant bien détenteur d'un autre record de précocité : depuis le 16 août 2024, il est le joueur le plus jeune de l'histoire du football professionnel belge. Ce n'était pas avec l'équipe A, mais avec le RSCA Futures : Onia Seke était monté au jeu en Challenger Pro League à 15 ans, 3 mois et 8 jours, record toujours à battre. Bien sûr, l'intégration des équipes U23 dans le football professionnel a facilité ce genre de performance, qui reste rare.