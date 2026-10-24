"L'Antwerp nous a appris à rester humble" : le capitaine de Charleroi ne se cache pas après la défaite

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"L'Antwerp nous a appris à rester humble" : le capitaine de Charleroi ne se cache pas après la défaite
Photo: © photonews

Après le lourd revers de Charleroi sur le terrain de l'Antwerp, le capitaine Aiham Ousou, l'attaquant Aurélien Scheidler et l'entraîneur Mario Kohnen ont analysé le match sans chercher d'excuses, même s'ils regrettaient que certaines occasions n'aient connu un meilleur sort.

Charleroi a subi son deuxième revers de la saison - après celui à domicile contre l'Union Saint-Gilloise - sur la pelouse de l'Antwerp. Un score de 3-0 bien tassé pour un "Great Old" qui restait pourtant sur cinq défaites consécutives. Devant les micros de DAZN, les Carolos ne se sont pas cachés après ce revers, à l'image de Aiham Ousou. "C'est une défaite très difficile mais on savait que ça allait arriver. L' Antwerp nous a appris à rester humble, a commencé le capitaine des "Zèbres". On a eu des opportunités mais la chance n'était pas de notre côté (faisant référence aux deux poteaux, ndlr)".

Trop de duels perdus

De son côté, Aurélien Scheidler soulignait le manque d'efficacité dans les duels ainsi que le mauvais positionnement de l'équipe. "On est passé à côté, notre première mi-temps n'était pas bonne car on a perdu trop de duels, estimait le Français. On n'a pas été assez efficace, il y a eu un manque de coordination entre les attaquants et le reste de l'équipe."

Aurélien Scheilder préférait du coup se projeter dans l'avenir. "Cette défaite peut permettre de mieux travailler dans les semaines à venir, trouvait-il avant de glisser un mot sur le boycott des supporters des "Zèbres". L'absence de supporters nous embête." Pour rappel, le 12e Homme, qui rassemble les groupes de supporters carolos avait annoncé le 20 octobre que les groupes ne feraient pas le déplacement au Bosuil.

"On n'a pas eu le contrôle"

Mario Kohnen ne contestait lui non plus pas la victoire de l'Antwerp. "C'est une victoire méritée pour l'Antwerp. On n'a pas eu le contrôle, constatait l'entraîneur carolo. On ne mérite pas plus mais certains moments peuvent changer le match."

Lire aussi… L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi
Mario Kohnen souhaitait lui aussi se projeter sur les prochains matchs, avec dès le week-end prochain, la réception de la RAAL dans le cadre du derby hainuyer. "J'avais le sentiment qu'on avait encore de la réserve. C'est à nous à réagir et à trouver des solutions ensemble", a conclu le T1 des "Zèbres".

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