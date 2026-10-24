L'un des prodiges du championnat testé dans un nouveau rôle : "Si le coach a besoin de moi à ce poste..."

Xander Dierckx, qui s'est révélé très jeune à l'Antwerp, dès l'âge de 16 ans, a un nouveau rôle cette saison. De milieu central, il est parfois passé à flanc gauche ou droit, selon les besoins de son entraîneur.

Xander Dierckx (17 ans) est l'un des meilleurs exemples du succès de l'académie de l'Antwerp ces dernières années. Intégré au noyau A dès ses 16 ans, il compte déjà plus de 30 matchs avec le Great Old, et est un titulaire indiscutable cette saison.

S'il est à la base formé comme milieu axial, Marvin Compper aligne cette saison souvent Dierckx dans un autre rôle, en tant que milieu gauche ou droit. Pas son rôle de prédilection, mais le jeune produit du centre de formation anversois s'en accommode.

Dierckx, ailier de fortune ?

"Tout le monde sait que je suis un milieu de terrain central", reconnaît-il dans la Gazet van Antwerpen. "Mais si le coach a besoin de moi à ce poste, alors je donnerai mon maximum". Sans que ce soit évident. "Ce n'est pas facile, je n'y suis pas encore habitué, mais je grandis dans ce rôle match après match".

Xander Dierckx ne devrait cependant pas devenir ailier de sitôt. "Je ne reste pas le long de la ligne comme un ailier typique, je viens plutôt dans la boîte pour essayer d'y être décisif", explique-t-il. Sans succès cette saison, puisqu'il n'a pas encore marqué ni délivré d'assist.



L'arrivée d'Arthur Vermeeren a forcément limité les places dans l'entrejeu. "C'est un très bon footballeur et s'il est en forme, c'est logique qu'il joue. Mais on ne joue pas seulement pour ce qu'on a montré auparavant. Arthur montre semaine après semaine qu'il mérite de jouer", estime Xander Dierckx.