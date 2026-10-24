Sven Kums révèle le rôle qu'il a joué dans l'arrivée de Christian Burgess à La Gantoise

C'est peut-être bien le transfert le plus réussi de l'été : l'arrivée de Christian Burgess à La Gantoise a transfiguré les Buffalos. Sven Kums, actuellement directeur de l'académie gantoise, a joué un rôle dans ce joli coup.

Interviewé dans le Nieuwsblad, Sven Kums a évoqué l'arrivée de Christian Burgess, passé de patron de la défense de l'Union Saint-Gilloise à... patron de la défense gantoise, sans nécessiter de temps d'adaptation. Un transfert totalement réussi, dans lequel l'ex-Soulier d'Or a joué un rôle.

"Je ne le connaissais pas très bien. Je l'avais rencontré à quelques reprises devant notre galerie d'arts, car il vit à Bruxelles et est amateur d'art. J'avais donc son numéro", explique Kums, qui était aussi sous le charme du défenseur sur le plan sportif.

La Gantoise avait besoin d'un leader

"Quand j'ai appris qu'il était en fin de contrat à l'Union, j'ai mentionné son nom durant un meeting à Gand", révèle Sven Kums. "Nous avions besoins d'un leader dans notre équipe, sur et en-dehors des terrains".

C'est donc aussi Kums, ayant son numéro, qui a pris contact avec Burgess. Mais le directeur de l'académie gantoise refuse de tirer la couverture à lui dans ce dossier. "Dans le scouting, il y a toujours une personne qui pense à un joueur en premier ou qui le repère. Mais chaque transfert est un travail d'équipe", relativise-t-il.

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"Il y a beaucoup plus derrière un transfert, je ne peux pas prétendre avoir été un facteur décisif. Ce ne serait pas honnête vis-à-vis du travail abattu par les autres personnes", conclut Sven Kums avec modestie.