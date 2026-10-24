Trois mois et puis le C4 : champion avec le Club de Bruges, renvoyé par Burnley après un bilan désastreux

En quittant Genk en début de préparation pour répondre favorablement aux avances de Burnley, Nicky Hayen rêvait peut-être d'un destin à la Vincent Kompany, champion avec un record de points en Championship avec les "Clarets". Mais son histoire ressemble plus au flop de Will Still, attendu comme un messie à Southampton la saison dernière, pour être très vite renvoyé à ses chères études.

L’aventure anglaise de Nicky Hayen a déjà pris fin après seulement trois mois. Burnley a annoncé samedi soir le licenciement de son entraîneur belge, quelques instants après une nouvelle défaite en Championship. Les "Clarets" se sont lourdement inclinés (4-1) sur la pelouse de Lincoln City, pourtant quinzième du classement. Un résultat bien loin des ambitions de remontée affichées en début de saison.

Burnley Football Club has dismissed Head Coach Nicky Hayen with immediate effect. The Board has taken the decision following a disappointing start to the Championship season. https://t.co/rPai3oFHVU — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 24, 2026

Empêtré dans la zone rouge

Arrivé avec l’ambition de relancer le club, relégué de Premier League lors du dernier exercice (sous la direction de Scott Parker, autre ancien entraîneur du Club de Bruges, ndlr), Nicky hAYEN n’aura pas résisté à un début de saison complètement manqué. En 12 rencontres de championnat, son équipe n’a récolté que 8 points sur 36 possibles et a glissé à la 22e place, en pleine zone de relégation.

Manque de maîtrise

Le scénario de la défaite contre Lincoln illustre les difficultés rencontrées par l’ancien coach du Club Bruges et de Genk depuis son arrivée outre-Manche. Burnley a régulièrement laissé filer des rencontres après avoir pris l’avantage. Au total, les "Clarets" ont dilapidé pas moins de 18 points dans cette situation. Un manque de maîtrise qui a fini par coûter sa place au technicien limbourgeois.



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Aucune victoire à Turf Moor

Un autre chiffre témoigne des difficultés du club : Burnley n’a remporté aucun match à domicile sous la direction de Nicky Hayen et attend désormais, depuis un an, une victoire devant ses fervents supporters. Il s’agit de la plus longue série de ce type parmi les clubs évoluant dans les quatre premières divisions anglaises. Un autre record dont se serait bien passé celui qui fut champion de Belgique avec le Club de Bruges.

Trois mois

Dans ce contexte morose, la direction de Burnley a donc décidé de mettre un terme à l’expérience, à peine trois mois après l’arrivée du Belge. Déjà parti précipitamment de Genk, Nicky Hayen se retrouve une nouvelle fois sans club. Son rêve de travailler en Angleterre aura finalement tourné court, bien plus rapidement qu’il ne l’avait imaginé.