Remplacer Nielsen, la question Mortensen : les compositions probables de Genk - Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Remplacer Nielsen, la question Mortensen : les compositions probables de Genk - Standard
Photo: © photonews
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Comment Vincent Euvrard va-t-il remplacer Casper Nielsen, victime d'une déchirure musculaire au mollet, absent pendant six semaines et donc forfait pour le déplacement du Standard au Racing Genk ce dimanche ? Le cas du back gauche et celui de l'attaquant de pointe doivent également être tranchés. Voici les compositions probables de Genk - Standard.

C'est privé de Casper Nielsen, victime d'une déchirure musculaire alors qu'il n'était de retour à l'entraînement que depuis 24 heures après sa semelle reçue en Coupe de Belgique contre Dender, que le Standard se déplace au Racing Genk dans le cadre de la neuvième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche (13h30).

Une rencontre pour laquelle, devant Matthieu Epolo, le capitaine Marlon Fossey devrait prendre place sur le côté droit de la défense, avec, sans changer les habitudes, Ibrahim Karamoko et Ibe Hautekiet dans l'axe. Un changement pourrait par contre intervenir sur le côté gauche, où Gustav Mortensen, en méforme depuis quelques semaines, pourrait être relégué sur le banc au profit de Dimitri Lavalée, de retour en forme.

Comment Vincent Euvrard va-t-il remplacer Casper Nielsen ?

Dans l'entrejeu, une grande question se pose évidemment : comment remplacer Casper Nielsen ? La première réponse est que la formule choisie à Genk ne sera peut-être, voire probablement pas, celle des prochaines semaines, où le Standard affrontera des adversaires bien plus abordables sur le papier.

Mais dans le Limbourg, un milieu de terrain plus défensif, avec Ryan Fosso, Alexis Trouillet et Rayan Touzghar, pourrait se dessiner. Le dernier cité devrait donc abandonner une partie de ses tâches de récupération pour assurer davantage de liaison avec l'attaque, tandis que les deux autres feraient office de pare-chocs devant la défense face à une équipe de Genk qui déroule à la maison (10/12, 11 buts inscrits pour 3 encaissés).

Au sein du compartiment offensif, Bernard Nguene n'est pas certain d'être dans le groupe en raison d'une blessure et ne sera donc pas dans le onze de base. Tout bénéfice pour Salieu Drammeh, qui gardera sa place après sa titularisation contre Dender, même s'il avait vu son concurrent direct inscrire un but... But sur lequel il s'est blessé, d'ailleurs.

Lire aussi… Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?

Le retour de Dennis Ayensa en pointe ?

Sur le côté gauche, sans surprise, Adnane Abid sera titulaire. Une dernière question se pose en revanche pour la pointe : Bruny Nsimba n'a pas tellement marqué des points contre Dender, même s'il avait montré quelques bonnes choses dans les déviations.

Dennis Ayensa reste le plus prolifique en championnat, tandis qu'Andi Zeqiri aurait à cœur de marquer face au club qui n'a plus cru en lui, lui qui est aussi de retour en forme et qui est généralement capable de trouver la faille en peu d'occasions. Ayensa était toutefois légèrement touché en Coupe, mais il est de retour en forme et est l'attaquant généralement titulaire : il devrait donc débuter.

Les compositions probables de Genk - Standard

Genk : Brughmans - Amaro, Smets, Kongolo, Kayembe - Bangoura, Heynen, Ito - Heymans, Adedeji Sternberg, Durosinmi.

Standard : Epolo - Fossey, Karamoko, Hautekiet, Lavalée, Fosso, Trouillet, Touzghar, Drammeh, Abid, Ayensa.

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