L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

Le Standard est dans le creux, avec quatre défaites lors de ses quatre derniers matchs de championnat. Contre Genk, Vincent Euvrard a pourtant modifié son animation. Mais cela n'a pas porté ses fruits.

La carte rouge de Matthieu Epolo a beau avoir orienté la rencontre, la prestation du Standard à Genk n'a pas rassuré. Pour ce déplacement dans le Limbourg, Vincent Euvrard avait opté pour une défense à trois, en adjoignant Dimitri Lavalée à Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko, laissant Marlon Fossey et Tobias Mohr comme pistons.

Le Standard cherche encore la bonne formule

Une mise en place qui n'a pas convaincu Philippe Albert. "Quand vous jouez en 3-5-2, il faut les espaces pour les pistons. Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard, certainement pas à domicile", estime-t-il sur le plateau de La Tribune.

Selon lui, l'expérience n'est donc pas à retenter à Sclessin. Le Standard y jouera ses deux prochains matchs et attend un six sur six contre Courtrai et Beveren.

Le duo Zeqiri - Ayensa reformé ?

Nordin Jbari n'est pas forcément d'accord avec lui : "Il faut surtout s’adapter au groupe qu’on a. C’est-à-dire avec les nouveaux attaquants qui sont arrivés. Si tu veux jouer, il y a trois bons attaquants. Donc, il va devoir continuer à jouer à trois derrière pour jouer en 3-5-2".



D'autant que l'équipe a vécu quelques soirées fastes dans cette animation. "Le Standard a toujours été bon quand il a joué avec deux attaquants. Vous vous souvenez les quelques années qu’il y a eues ? Andi Zeqiri, vous n’allez pas le mettre sur le banc ou le faire jouer un match sur trois", conclut Jbari, qui n'oublie pas le duo que formait le Suisse avec Dennis Ayensa.