Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

Hein Vanhaezebrouck se montre particulièrement critique envers Vitor Bruno après la claque subie par Anderlecht contre La Gantoise. Selon l’analyste, l’entraîneur portugais a fait des choix tactiques qui ont rendu son équipe vulnérable. « Cet entraîneur se cherche, et cela se voit dans ses décisions. Il n’y a aucune constance », lance-t-il sèchement.

C’est surtout la ligne défensive très haute d’Anderlecht qui dérange Vanhaezebrouck. Selon lui, les Bruxellois ont laissé trop d’espace à La Gantoise pour attaquer la profondeur. “Anderlecht a indiqué à La Gantoise, sur un plateau, où se trouvaient les espaces”, déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. “Quand ce pressing haut diminue, on se retrouve en difficulté avec cette défense haute. Il faut alors avoir la lucidité de faire reculer son bloc.”

Vanhaezebrouck ne comprend pas les choix au milieu de terrain

L’organisation du milieu de terrain soulève également des questions. “Pourquoi mettre Stroeykens au poste de numéro six alors que Marco Kana est sur le banc ? Kana peut le faire, lui : distribuer le jeu tout en venant aider derrière”, estime l’ancien entraîneur de Gand.

Il s’interroge aussi sur l’utilisation de Llansana comme numéro dix. “Llansana n’a pas la vitesse nécessaire pour effectuer ce pressing. Il faut alors des joueurs plus vifs.” Pour Vanhaezebrouck, un changement à la mi-temps aurait été logique, mais Bruno aurait alors dû admettre que son choix initial ne fonctionnait pas.

“Anderlecht ne va pas redresser la situation d’un coup”

HVH juge également la composition de l’équipe déséquilibrée. Il lui manque de la profondeur et aurait aimé voir un autre profil d’attaquant. “Je ne comprends pas qu’Anderlecht réalise autant de transferts sans recruter ce type de joueur”, s'interroge-t-il, en écho à une autre question : pourquoi Bentayeb est resté sur le banc alors qu’Anderlecht cherchait à revenir au score ?



La conclusion de Vanhaezebrouck est sévère. Il ne voit pas comment Bruno pourrait rapidement renverser la situation et s’attend à ce que la pression sur l’entraîneur augmente. “Anderlecht ne va pas soudainement gagner dix matches d’affilée, hein. L’équipe n’est pas assez bonne pour cela.”