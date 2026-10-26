Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

Hein Vanhaezebrouck n'est pas très optimiste concernant les chances de Vitor Bruno de redresser la barre au RSC Anderlecht. À ses yeux, le Portugais semble presque condamné, à moins d'entamer une série de victoires improbable au vu du programme des Mauves & Blanc.

Cela pourrait bien commencer à sentir le roussi pour Vitor Bruno à Anderlecht. Le coach du RSCA a encore surpris avec un onze une nouvelle fois remanié ce dimanche à La Gantoise, et des choix tactiques discutables qui ont amené son équipe à prendre le bouillon en fin de match.

Pire : après la rencontre, Bruno a parlé de top 4 comme objectif, sous-entendons déjà clairement que l'écart entre Anderlecht et le top est impossible à combler. Les semaines à venir pourraient bien être décisives pour le Portugais. "Changer de coach, cela signifierait une nouvelle fois tout reprendre à zéro", concède Hein Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad.

"Mais Bruno ne va jamais redresser la barre. Anderlecht ne va tout de même pas d'un coup gagner dix matchs d'affilée. L'équipe n'est tout simplement pas assez bonne pour ça", continue l'ancien entraîneur des Mauve & Blanc, peu optimiste concernant les chances du RSCA de relever la tête.

Vitor Bruno, premier fusible à sauter dans les semaines à venir ?

Pour Vanhaezebrouck, c'est clair : Vitor Bruno va rester sous pression du moindre résultat un peu moins bon. "Il sera toujours sous pression, à moins bien sûr que la direction puisse se contenter de viser la quatrième place. Anderlecht reçoit Westerlo puis va au Club de Bruges : il y a des chances que la nervosité grandisse encore un peu plus", estime-t-il.

Si les résultats des semaines à venir sont insuffisants, la direction anderlechtoise pourrait donc décider de faire sauter le premier fusible dans ces situations : l'entraîneur. "Colin Coosemans l'a défendu, mais c'est simplement la réaction d'un bon capitaine. Il va toujours défendre son entraîneur", souligne Hein Vanhaezebrouck.





"Ca ne fait pas encore si longtemps que Vitor Bruno est là. Il a déjà vu beaucoup, appris beaucoup et a certainement des qualités, mais quand les résultats ne suivent pas, en tant que coach, vous êtes inévitablement visé", conclut ainsi Hein Vanhaezebrouck.

En plus de deux matchs difficiles en championnat, le RSC Anderlecht va aussi recevoir le RB Salzbourg en Europa League. Là aussi, la victoire sera obligatoire pour rester en lice pour une qualification au tour suivant de l'Europe : ne pas finir dans le top 24 serait un échec pour le Sporting d'Anderlecht.