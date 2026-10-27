Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Cet été, le Standard a vendu René Mitongo à Trabzonspor pour trois millions d'euros. Un fameux montant quand on se penche sur son début de saison.

Avec sa précocité, son gabarit et son sens du but, René Mitongo a rapidement fait parler de lui au Standard. Mais Vincent Euvrard avait aussi alerté sur ses axes de travail, notamment sur sa justesse technique dans le dernier tiers du terrain.

Des axes de progression, c'est tout à fait normal d'en voir à l'horizon, surtout lorsqu'on a seulement 18 ans. Mais dans ce contexte, il était tout de même assez étonnant de voir Trabzonspor déposer trois millions pour mettre la main dessus.

René Mitongo joue toujours aussi peu

Les Turcs, qui avaient déposé deux millions pour Cihan Canak, l'ont d'ailleurs prêté au Portugal, dans le club d'Estrela Amadora. Contrairement à sa situation à Trabzonspor, Mitongo a au moins pu monter au jeu (deux fois lors du mois de septembre).

Mais ces dernières semaines, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une dizaine de jours, l'international U19 belge a été envoyé avec la réserve et n'a pas réussi à se montrer décisif.



Le week-end dernier, il n'était pas de retour sur la feuille de match de l'équipe première. Pour sa première saison à l'étranger, le Bruxellois va donc devoir mordre sur sa chique.