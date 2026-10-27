Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Cet été, le Standard a vendu René Mitongo à Trabzonspor pour trois millions d'euros. Un fameux montant quand on se penche sur son début de saison.

Avec sa précocité, son gabarit et son sens du but, René Mitongo a rapidement fait parler de lui au Standard. Mais Vincent Euvrard avait aussi alerté sur ses axes de travail, notamment sur sa justesse technique dans le dernier tiers du terrain.

Des axes de progression, c'est tout à fait normal d'en voir à l'horizon, surtout lorsqu'on a seulement 18 ans. Mais dans ce contexte, il était tout de même assez étonnant de voir Trabzonspor déposer trois millions pour mettre la main dessus.

René Mitongo joue toujours aussi peu

Les Turcs, qui avaient déposé deux millions pour Cihan Canak, l'ont d'ailleurs prêté au Portugal, dans le club d'Estrela Amadora. Contrairement à sa situation à Trabzonspor, Mitongo a au moins pu monter au jeu (deux fois lors du mois de septembre).

Mais ces dernières semaines, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une dizaine de jours, l'international U19 belge a été envoyé avec la réserve et n'a pas réussi à se montrer décisif.


Le week-end dernier, il n'était pas de retour sur la feuille de match de l'équipe première. Pour sa première saison à l'étranger, le Bruxellois va donc devoir mordre sur sa chique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Amadora
Mitongo René

Plus de news

L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

13:30
Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

14:55
Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

16:20
Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

11:00
Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

15:40
À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

15:20
Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

12:20
"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

12:00
Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

14:40
Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

14:20
Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

14:00
La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

13:00
2
Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

12:40
Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

11:40
La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

11:20
La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

10:20
"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

10:40
Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

09:00
Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

09:40
Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

09:20
Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

08:00
Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union Analyse

Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union

07:20
Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

08:30
La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

07:40
"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

07:00
Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

06:30
Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

06:00
Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

21:00
3
🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

23:21
Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

23:16
Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

22:32
L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

22:00
Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

21:43
🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

21:20
Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

20:30
Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

21:11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Sead08 Sead08 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved