C'est officiel : à peine arrivé, René Mitongo est prêté par Trabzonspor et ne jouera pas en Turquie

René Mitongo a signé en Turquie cet été : l'attaquant formé au Standard a rejoint Trabzonspor pour trois millions d'euros. Mais il n'aura même pas eu l'occasion de faire ses débuts officiels avec le club turc, qui l'a envoyé en prêt.

René Mitongo (18 ans) va devoir patienter avant de faire ses grands débuts (officiels) avec Trabzonspor. Arrivé cet été, le jeune attaquant formé au Standard a vu le club turc effectuer un mercato absolument démentiel, avec notamment les arrivées dans le secteur offensif de Mohamed Salah et de Franculino, transféré pour 17 millions d'euros et qui évolue en pointe.

Les opportunités de temps de jeu allaient donc être réduites pour Mitongo face à une telle concurrence mais surtout, Trabzonspor se retrouvait d'un coup avec un excédent de joueurs étrangers. Le nombre maximum est en effet de 14 joueurs dans un noyau.

Très vite, il est donc apparu que René Mitongo quitterait Trabzonspor aussi vite qu'il était arrivé. Nous vous en parlions la semaine passée : un prêt était envisagé, restait à savoir où. Plusieurs clubs turcs, dont Gençlerbirligi (qui avait vu le transfert de Dennis Ayensa tomber à l'eau), étaient cités. Mitongo aurait ainsi pu s'adapter au championnat turc et revenir armé pour s'imposer dans un an.

René Mitongo évoluera au Portugal

Cependant, le club le plus concret au moment où nous relayions cette information était le CF Estrela da Amadura, en D1 portugaise. Et c'est bien là que René Mitongo a été prêté par son club, dans les dernières heures des mercatos turc et portugais. L'ancien attaquant du Standard de Liège est envoyé pour une saison, sans option d'achat, chez le 8e du championnat du Portugal.

René Mitongo n'aura même pas eu l'occasion de jouer une minute en match officiel avec Trabzonspor, puisqu'il est resté sur le banc lors de la double confrontation de barrages pour l'Europa League face à Ferencvaros, ainsi que lors des deux premiers matchs de championnat turc. Il devrait obtenir plus d'opportunités de temps de jeu à l'Estrala Da Amadura.

Un autre Rouche a aussi quitté Trabzonspor cet été

Le Standard suivra de prêt son développement puisque les Rouches ont inclus une clause de pourcentage à la revente dans son transfert à Trabzonspor (pour 3 millions d'euros). Sous le maillot Rouche, René Mitongo avait disputé 9 matchs avec l'équipe A sans trouver le chemin des filets. Il avait cependant impressionné avec le SL 16, inscrivant 9 buts en 26 matchs. Mitongo est également international belge depuis les U16, et a notamment inscrit 9 buts en 16 matchs avec les U17.

Un peu plus tôt dans cette dernière journée de mercato, Trabzonspor s'était séparé d'un autre ex-Rouche : Denis Dragus. L'attaquant roumain de 27 ans est retourné au pays et s'est engagé au FCSB (Steaua Bucarest), où il a signé pour trois ans et touchera le salaire le plus élevé du championnat de Roumanie. Dragus et Mitongo étaient également concurrents à Trabzonspor d'un certain Paul Onuachu, ancien attaquant du KRC Genk, qui empile les buts en Turquie (43 buts en 66 matchs pour Trabzonspor).