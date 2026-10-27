"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

Vincent Kompany est toujours à l'hôpital après son malaise de vendredi après-midi. Son adjoint Aaron Danks a rendu visite à son mentor, il donne des nouvelles de son état.

Si le Bayern a passé une soirée historique avec le Ballon d'Or d'Harry Kane, les regards n'en restent pas moins tournés vers Vincent Kompany, toujours hospitalisé. Kane a d'ailleurs eu une pensée émue pour lui dans son discours.

Ce matin, c'est Aaron Danks qui a évoqué l'état de Vince the Prince. Comme lors de la victoire 1-3 à Fribourg, c'est l'entraîneur anglais qui sera à la tête de l'équipe du match de Coupe contre Magdebourg. Sa conférence de presse de veille de match était une nouvelle occasion de faire le point.

Vincent Kompany garde le sourire

"J'ai rendu une courte visite à Vince hier, et il est de bonne humeur. On dirait qu'il s'améliore chaque jour, donc c'est vraiment positif. Il n'y a pas de grandes mises à jour concernant le diagnostic ou le retour au travail, rien de tel pour le moment", explique Danks.

Le mot d'ordre est plus que jamais de ne rien précipiter. "Il est très calme, il laisse le temps à la récupération, au repos, il prend son temps, donc rien ne change de ce côté-là".

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"Nous avons eu de bonnes conversations, mais nous sommes restés loin des détails spécifiques du football, des tactiques précises. Il a demandé comment tout s'était passé, il a demandé des nouvelles des joueurs, mais à part ça, c'était juste une conversation amicale", explique Danks.