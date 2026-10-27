Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Vous souvenez-vous de Stefano Okaka ? L'attaquant italien a aujourd'hui 37 ans. Il n'a pas raccroché les crampons mais est toujours à la recherche d'un club pour l'un des derniers challenges de sa carrière.

Stefano Okaka n'a évolué qu'une seule saison à Anderlecht, mais elle aura suffi pour marquer les esprits. C'était il y a dix ans, quand le Sporting de Besnik Hasi avait terminé deuxième du championnat, derrière le Club de Bruges de Michel Preud'Homme.

Okaka avait marqué pas moins de 17 buts, malgré un abattage allant bien au-delà du dernier geste de finition. Les Mauves l'avaient vendu pour six millions à Watford.

L'international italien (cinq sélections sous Antonio Conte) a ensuite transité par l'Udinese et l'Istanbul Basaksehir. Il était ensuite resté sans club pendant deux ans, avant que Ravenna ne le relance la saison dernière.

Stefano Okaka pour une dernière danse

En Serie C, Okaka n'était pas un titulaire incontournable, finissant l'exercice avec trois buts au compteur. Cette saison, il aurait pu former un duo particulièrement inattendu avec Ronaldinho (83 ans à eux deux), vu le retour en grande pompe du Brésilien.



Mais nous n'y aurons pas droit. Du haut de ses 37 printemps, Stefano Okaka n'a pas été prolongé. L'ancien espoir de l'AS Roma ne veut pas encore raccroché les crampons mais n'a toujours pas retrouvé de club depuis juin.