Suivez en direct commenté la rencontre entre Genk et l'Antwerp

Ce mercredi soir (20h45), choc au programme en quart de finale de la Coupe de Belgique entre Genk et l'Antwerp.

Genk-Antwerp est l'affiche des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Genk a l'avantage du terrain et, en cas de victoire, se rapprochera d'un doublé. Néanmoins, c'est l'Antwerp qui se dresse devant le leader actuel de D1A. Et le Great Old est également à la poursuite d'un trophée à l'issue de la saison.

Onze probable :

Genk : Vandevoordt, Muñoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Hrošovský, Heynen, El Khannous, Mike Trésor, Paintsil, Onuachu

Antwerp : Butez, Bataille, Alderweireld, Pacho, Avila, Vermeeren, Stengs, Ekkelenkamp, Muja, Balikwisha, Janssen