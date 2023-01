Ritchie De Laet savoure : "Nous savions comment les faire chuter"

L'Antwerp a éliminé Genk (0-3) en quart de finale de la Coupe de Belgique. Une très belle performance de la part du matricule 1.

"A l'exception des premières minutes, nous avons bien contenu Genk en attaque. Nous connaissions leurs points forts et savions comment faire chuter cette équipe. Il s'agissait d'arrêter les ballons vers Onuachu. Était-ce maintenant le meilleur Antwerp de la saison ? Nous avons bien joué pendant plusieurs matchs. Les duels entre Anvers et Genk sont toujours amusants et excellents pour le football belge", a expliqué Ritchie De Laet à l'issue de la rencontre.

Le Great Old resplendit de nouveau et semble toujours armé pour la course au titre. "Après ce 27 sur 27 en début de saison, nous avons peut-être commencé à flotter un peu et à perdre pied, et nous n'avons pas gagné pendant un certain temps avant le Nouvel An. À partir de là, nous nous sommes mis d'accord, il faut avant tout assurer le top 4. Les choses se présentent maintenant très bien sur les deux fronts puisque nous sommes qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Belgique", a conclu De Laet.