L'Union en claque quatre à La Gantoise et file en demi-finales de la Coupe de Belgique

L'Union n'a pas eu à forcer son talent pour éliminer le tenant du titre (4-0).

Quelques changements à noter dans les 11 pour ce quart de Coupe de Belgique. Van Der Heyden était remplacé par Machida, Vanzeir par Nilsson. Côté gantois, on a longtemps cru que Torunarigha, pourtant blessé, allait débuter la rencontre. Mais c'est finalement Godeau qui prenait sa place.

L'Union démarrait la rencontre à toute vitesse. Après seulement quelques minutes, les hôtes héritaient d'un corner. Adingra bottait le ballon, Nilsson plongeait et reprenait de la tête. C'était déjà 1-0, après 3 minutes de jeu.

Voici le goal d'un autre angle ! pic.twitter.com/39ch40yv05 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 12, 2023

Le jeune Ivoirien devait malheureusement laisser sa place quelques minutes plus tard. Il était remplacé par Loic Lapoussin. Les Unionistes étouffaient La Gantoise, incapable de se montrer dangereuse. La réponse était très timide, avec une tête trop molle de Depoitre sur Moris (20e). Le même Depoitre se loupait ensuite en croquant sa frappe alors qu'il était idéalement placé.

Loic Lapoussin, déjà auteur d'un centre-tir dangereux peu de temps avant, s'illustrait en remettant en retrait à Boniface. Dans un très beau jour, le Nigérian ne tirait pas mais attendait le bon moment pour mettre Lazare en orbite. Son tir, à ras de terre, battait un Nardi à nouveau impuissant (2-0, 33e).

La Gantoise n'y était décidément pas. Kums perdait un ballon très dangereux au milieu de terrain devant Lynen, qui lançait Boniface. Sans problème, il remportait son face à face avec Nardi. 3-0 (41e) !

Hein Vanhaezebrouck n'avait pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Il faisait monter dès le début de la deuxième mi-temps Cuypers, De Sart et Salah montaient respectivement à la place de Depoitre, Vadis et Fofana.

C'est pourtant les Unionistes qui se montraient à nouveau dangereux, avec Nieuwkoop qui ne parvenait pas à reprendre un centre de Lazare (49e). Nurio était le premier Gantois à mettre Moris à contribution, mais le gardien luxembourgeois détournait bien en corner. Le même Nurio reprenait de volée, et le ballon passait juste à côté des cages (53e).

La "furia" gantoise n'aura duré que 10 minutes, voire moins, et l'Union recommencait à contrôler le match sans aucun problème. La situation s'empirait pour La Gantoise, qui allait perdre Ngadeu après un tacle bien trop appuyé sur Lazare. Le Camerounais laissait ses coéquipiers à 10.

L'Union en profitait et tentait d'encore enfoncer le clou. Lazare puis Eckert - monté en cours de match - créaient le danger dans le rectangle de Nardi. Eckert manquait même l'immanquable après un tir mal repoussé par Nardi (89e). Tandis que Cuypers et Salah se loupaient devant Moris. La défense de Gand craquait tant et plus, et Lazare terminait le travail : 4-0 !

Très peu d'opportunités dans cette fin de match, assez logiquement. Tout était au final joué dès la première mi-temps. La Gantoise, inexistante ce soir, ne remportera pas la Coupe de Belgique pour la deuxième fois d'affilée. L'Union rejoint Zulte, Malines et l'Antwerp en demi-finales.