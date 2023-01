Croky Cup : L'Antwerp fait chuter Genk et file en demi-finale

Ce mercredi soir, Genk affrontait l'Antwerp en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Après son joli succès contre le Club de Bruges le week-end dernier, Genk abordait avec confiance et sérénité son duel face à l'Antwerp. Le leader actuel de D1A comptait bien se mettre sur la voie d'un doublé historique.

Aucun round d'observation dans cette partie puisque l'Antwerp ouvrait le score rapidement. Royalement servi par Stengs, Janssen décochait une frappe puissante en pleine lucarne (2e), 0-1.

Cueilli à froid, Genk gardait la tête froide et tentait de développer son jeu. Les locaux obtenaient plusieurs occasions mais butaient sur...Butez. Le Français devait sortir une claquette sur un centre tendu d'El Khanouss (13e) avant d'effectuer un arrêt décisif et réflexe sur une reprise de la tête signée Cuesta (18e). Peu avant la demi-heure de jeu, le portier des Anversois sortait un arrêt sur un tir croisé de Munoz dans la surface (28e).

Peu avant la pause, l'Antwerp mettait à mal la défense limbourgeoise et cette dernière pliait. Cuesta contrait un centre d'Alderwereild qui revenait dans les pieds de De Laet qui ne se posait pas de question et faisait mouche (42e), 0-2.

En début de seconde période, le matricule 1 enfonçait le clou. Ekkelenkamp servait Balikwisha dans la profondeur qui trompait Vandevoordt d'un joli tir croisé (50e), 0-3. Genk réagissait mais la frappe d'Arteaga allait s'écraser sur la barre transversale adverse (52e). Les troupes de Wouter Vrancken accusaient finalement le coup et ne parvenaient pas à recoller au score. L'Antwerp avait même les opportunités pour tuer la rencontre, mais les tirs de Janssen (67e) et Bataille (70e) n'étaient pas assez puissants pour tromper la vigilance de Vandevoordt. Ce dernier repoussait un tir de Frey en fin de rencontre (90e). Le score ne bougeait plus.

Victoire méritée pour l'Antwerp qui file en demi-finale de la Coupe de Belgique. Genk peut faire une croix sur le doublé et se concentrer juste sur le titre.

Genk : Vandevoordt, Munoz (Preciado 56e), Cuesta, McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Heynen (Ouattara 77e), Tresor, (Sor 56e) El Khanouss (Castro 56e), Paintsil, Onuachu (Samatta 67e)

Antwerp : Butez, De Laet (Fischer 86e), Alderwereild, Pacho, Avila, Vermeeren, Ekkelenkamp (Scott 75e), Stengs, Muja (Nsimba 75e), Balikwisha (Bataille 69e), Janssen (Frey 75e)

Arbitre : Erik Lambrecht

Avertissement : Munoz (39e), Paintsil (60e) ; Stengs (79e)

But : Janssen (2e), De Laet (42e), Balikwisha (50e)