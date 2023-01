Mark Van Bommel fier de ses troupes : "L'un de nos meilleurs matchs de la saison"

L'Antwerp a pris la mesure de Genk (0-3) en quart de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Une victoire convaincante qui a plu au coach du matricule 1.

Mark Van Bommel a vu l'Antwerp jouer un football très mature. Très efficace aussi. "Je pense que c'était une publicité pour le football à nouveau. Nous avons eu le brin de chance nécessaire également. Nous avons marqué sur une contre-attaque après que Genk ait pu ouvrir le score. Cela donne de la confiance. Après cela, ils ont pu égaliser à plusieurs reprises", a confié le coach du Great Old en conférence de presse.

"Nous avons joué un football agressif et avons été capables de marquer aux bons moments. Tactiquement, c'était bien et les ballons tombaient bien pour nous. Jouer contre un si bon adversaire avec une telle performance... J'en suis fier. C'était l'un de nos meilleurs matchs de la saison."

La question qui s'en est suivie l'a ravi. "Est-ce que cela donne un nouveau souffle à nos ambitions de titre ?" "Je suis content que cette question soit venue, parce que la semaine dernière, on me demandait encore comment nous allions sortir de ce marasme. Maintenant, les gens parlent du titre à nouveau. Je pensais déjà que nous jouions de mieux en mieux après le break international, mais nous n'avons pas forcément gagné ces matchs. Et je pense que le football va encore s'améliorer, je le vois vraiment", a conclu le technicien néerlandais.