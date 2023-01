Toby Alderweireld heureux : "C'était une performance complète"

Un défenseur est toujours heureux lorsque le zéro derrière est conservé. Mais quand cela se produit avec un match tactique et organisationnel quasi-parfait de toute l'équipe, c'est encore mieux.

Toby Alderweireld était un capitaine heureux après la qualification de l'Antwerp en demi-finale de la Coupe de Belgique. Le Great Old a parfaitement maîtrisé Genk mercredi. L'attaque genkoise tant vantée a été stoppée dès le milieu du terrain. "C'est une confirmation des dernières semaines", a déclaré Alderweireld. "Une victoire aussi convaincante dans un match difficile à l'extérieur est vraiment agréable. C'était une performance complète. Nous avons fait mal à Genk aux bons moments et nous avons bien défendu dans les moments difficiles. Nous pouvons construire sur cette base."

"Nous savions parfaitement comment ils allaient jouer. Compliments au staff au passage. Nous avons joué un match très mature aujourd'hui - tactiquement et dans les duels. Et cela avec une équipe très jeune. C'est un bon mélange de jeunes talents et d'expérience."

Il est possible que cette victoire donne également un nouveau souffle aux ambitions du titre. "Nous ne devons pas nourrir de trop grands espoirs. Nous sommes toujours à dix points de Genk. Après tout, nous savons ce que c'est que de ne pas gagner quelques matches. Et dimanche, nous devrons déjà confirmer sur le terrain de l'Union, où les choses ne sont jamais faciles non plus. Mais nous avons fait le plein de confiance."