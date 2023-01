Karel Geraerts fier de la mentalité de l'Union : "Beaucoup d'équipes auraient défendu après avoir mené en début de match..."

On peut maintenant affirmer que Karel Geraerts réalise encore une meilleure saison à la tête de l'Union que Felice Mazzù. En effet, après leur victoire 4-0 en Coupe de Belgique face à La Gantoise, l'USG est le seul club en Belgique à encore jouer sur trois tableaux.

Nilsson a beau avoir ouvert le score dès la 3e minute, l'Union a continué d'attaquer et a ainsi planté trois buts de plus à La Gantoise. Une mentalité saluée par Karel Geraerts. "Je suis très fier de cela. Parce que nous sommes allés chercher le second but. On voit beaucoup d'équipes défendre après avoir pris un tel avantage. Mais nous, nous avons continué à jouer au football et à chercher à inscrire des buts. Ainsi, nous ne sommes pas mis en difficulté."

Gand n'a pas été dangereux

Avec cette prestation, cette Union a encore laissé l'impression qu'elle jouera les premiers plans jusqu'à la fin de la saison." Gand n'a été dangereux que lorsque nous avons perdu le ballon. Ils ont été un peu plus tranchants en seconde période, sans se procurer de grosses opportunités. Après la carte rouge, le match était complètement fini", a analysé Geraerts.

"Nous sommes la seule équipe belge à être encore en lice dans trois compétitions, et nous en sommes fiers", a continué Geraerts, fidèle à son crédo : "Gagner le plus de matchs possibles".