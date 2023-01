Karel Geraerts réagit au tirage au sort de l'Union en demi-finale de la Coupe de Belgique

Le coach de l'Union Saint-Gilloise n'a pas calculé à l'annonce du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Belgique.

Vainqueur autoritaire de La Gantoise ce jeudi soir en Coupe (4-0), l'Union pourra pendant plus de deux semaines se concentrer sur le championnat. Ce ne sera pas chose aisée, avec un match très attendu dès ce dimanche face à un concurrent direct : l'Antwerp.

Des Anversois que la bande à Geraerts rencontreront, ironie du tirage du sort ayant eu lieu ce vendredi midi, en demi-finales de la Coupe de Belgique. Un bien plus gros morceau que Zulte-Waregem ou Malines, mais le coach de l'Union n'est pas du genre à calculer.

"Est-ce que l'Antwerp est le pire tirage ? Non, c'est un beau tirage. Nous allons jouer contre une très belle équipe. Nous allons pouvoir jouer deux gros matchs. Nous les prenons comme ils viennent", a déclaré le coach de l'Union en conférence de presse.

Un calendrier à nouveau très chargé

L'Union aura, aussi avec les barrages de Conference League, un sacré calendrier. "Mais je prefère être dans cette situation qu'être éliminé en Coupe de Belgique ou en Europe", a répondu Geraerts. "Je le vois de manière positive. Je ne suis pas du genre à me plaindre du calendrier quand il est chargé. En première partie de saison, nous l'avons aussi pris comme cela venait. Je suis convaincu de la qualité de mon noyau, et il saura gérer ce programme."

"Je vois ces trois compétitions comme très importantes, et je veux essayer d'aller le plus loin possible dans chacune d'entre elles. Je ne vais pas commencer à calculer."