Karel Geraerts préface le choc face à l'Antwerp : "Le danger pourra venir de partout"

Le coach de l'Union sait que ses hommes peuvent réaliser une superbe opération en cas de victoire ce dimanche face à l'Antwerp.

En cas de victoire, l'Union conforterait sa deuxième place et prendrait 6 points d'avance sur l'Antwerp. "Comme toujours, nous jouerons pour gagner", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse en marge de la réception des Anversois en championnat ce dimanche (18h30).

Confiant, Geraerts se rappelle néanmoins que l'Antwerp avait remporté le match aller sur le score de 4-2 en août dernier. "L'Antwerp a une très bonne organisation. Leur leader, c'est vraiment Toby Alderweireld, qui dirige toute l'équipe. Ils ont beaucoup de joueurs avec de grandes qualités individuelles, qui savent forcer quelque chose, qui son créatifs. C'est une équipe forte individuellement, avec de plus un fort collectif. Le danger peut vraiment venir de partout."

"(Le 4-2) était un très mauvais score pour nous. On se rappelle également les circonstances, qui n'étaient pas évidentes avec deux cartons rouges et le fait de prendre un but avant la mi-temps. C'est à nous de ne plus faire les mêmes erreurs et d'apprendre de ce match."