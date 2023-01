Hein Vanhaezbrouck élogieux envers l'Union : "Un grand club, dont nous devons être fiers en Belgique"

La Gantoise a été surclassée par l'Union Saint-Gilloise ce jeudi en Coupe de Belgique (4-0). "Ce que l'Union a de trop, nous ne l'avons pas assez", a déclaré Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

Vanhaezebrouck n'était pas satisfait de ce premier but encaissé dès les premières minutes. " Un coup de coin qui a été repris de la tête par un attaquant de deux mètres [...]. De toute façon, il aurait pu tout aussi bien faire 1m40 et le ballon serait encore rentré. C'était trop facile. Nous espérions ce scénario, mais c'est l'Union qui a marqué en début de match et qui a également mis les compteurs à zéro avant la mi-temps. Lorsqu'ils prennent l'avantage, ils gagnent presque toujours. Nous avons une équipe de haut niveau ici, et nous devons en être fiers en Belgique."

La Gantoise s'est particulièrement montrée insuffisante en attaque ce jeudi soir. "Nous avons bien réagi et avons eu deux bonnes occasions par Depoitre, mais nous n'avons pas bien joué le coup. Si vous regardez nos derniers matchs : zéro, zéro, zéro, zéro sur le plan offensif. Nous avons déjà tout essayé. Félicitations aux garçons pour la deuxième mi-temps, car pour le même prix, nous en encaissons cinq ou six. Ce que l'Union a de trop, nous l'avons trop peu", a-t-il déclaré, en faisant référence à la force de frappe offensive des Bruxellois. "Fofana ne s'est pas mal débrouillé. Il était notre meilleur attaquant à l'entraînement ces derniers jours. Tout était rentré, mais bon..."

Quelle formule magique utiliser alors pour que les attaquants gantois marquent ? "En leur donnant de la confiance et en continuant de travailler", a répondu Vanhaezebrouck. "Cette saison, nous n'avons pas marqué un seul but au-delà des 16 mètres. Pas un seul coup franc direct ! Oui, contre l'Antwerp, mais la frappe avait été déviée. Ce sont des choses avec lesquelles nous éprouvons des difficultés. Nous en reparlerons, et travaillerons là-dessus."