Teddy Teuma ne cache plus les ambitions de l'Union : "La Coupe ? Nous voulons la gagner"

L'Union s'est facilement imposée face à La Gantoise et rallie ainsi les demi-finales de la Coupe de Belgique. Autrement dit, les Saint-Gillois sont à 3 matchs de leur première victoire dans la compétition depuis...1914.

4-0. Un score net et sans bavure. Un match facile, en résumé, pour l'Union. Mais Teddy Teuma relativise : "Ca reste tout de même La Gantoise. Je dirais qu'on s'est plutôt rendu le match facile, avec une bonne entame de match, avec ce but sur coup de pied arrêté. C'est toujours plus facile de rentrer dans le match", s'est exprimé le capitaine saint-gillois en zone mixte.

A la mi-temps, l'Union menait déjà 3-0. Les Bruxellois ne sont pas tombés dans le piège de se reposer sur leurs lauriers et ont laissé très peu d'opportunités à leur adversaire du soir. "Pour moi, le plus important a été notre gestion de la rencontre", a continué Teuma. "On a bien géré le score en deuxième mi-temps, tout en marquant à la fin."

Pour la demi-finale ? Je n'ai pas de préférence

"On montre encore qu'on fait partie des meilleures équipes, ce n'est pas pour rien qu'on est là. On continue à monter à puissance. Nous montrons aussi une capacité à jouer sur plusieurs tableaux. Si nous sommes dans cette compétition, c'est pour la gagner. La demi-finale se joue sur deux matchs, c'est plus difficile. Il va falloir être prêt."

L'Union tombera donc sur l'une des trois équipes restantes, à savoir Malines, Zulte-Waregem ou l'Antwerp. "Mais je n'ai pas de préférence", a affirmé Teuma. "Peu importe l'équipe, il n'y aura pas une équipe plus facile que l'autre. C'est une demi-finale, et on sait que cela sera très compliqué."