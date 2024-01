L'Union, trop forte pour Anderlecht, rejoint logiquement le dernier carré de la Coupe de Belgique

Les deux équipes avaient gros à jouer dans ce derby. Si Anderlecht a déjoué, c'est l'Union qui sourit avec une demi-finale et un huitième succès face à son rival bruxellois en deux ans et demi.

Un choc à sens unique, malgré un score qui paraît serré (2-1), avec une Union Saint-Gilloise finalement bien en forme mais surtout un triste spectacle sur et en-dehors du terrain pour Anderlecht battu pour la huitième fois par son rival bruxellois en deux ans et demi. L’USG retrouvera le Club de Bruges en demi-finale de la Coupe de Belgique. Mais avant cela, il y aura un deuxième derby dimanche… en championnat cette fois !

La boulette nommée Schmeichel

Après un début de match largement dominé par l’Union, Anderlecht était proche de se faire surprendre. Suite à une très mauvaise relance dans l’axe de Schmeichel, l’USG s’est procuré la première occasion mais heureusement pour le Sporting, le ballon était dévié juste au-dessus des cages… (9e).

Les dix minutes suivantes avaient exactement la même saveur pour les Unionistes qui avaient la main sur le match et le pied sur le ballon face à des Anderlechtois en manque d’inspiration.

Un chef d’œuvre collectif de l’Union

Un Sporting trop brouillon avec des relances depuis la défense qui n’arrivent pas à percer les lignes adverses mais aussi un Sporting qui a semblé tendu dans cette première demi-heure, en atteste les nombreuses fautes pour empêcher les attaques de l’USG.

C’est donc logiquement que Loïc Lapoussin, après une magnifique action collective, a trouvé le chemin des filets sur une reprise en un temps dans le rectangle (26e, 1-0).

Un rouge qui n’a rien changé pour l’USG

Moins de dix minutes plus tard, le match a pris un nouveau tournant. Sur une attaque anderlechtoise, Mac Allister a commis l’irréparable en tant que dernier homme et fait faute sur Dolberg. La sanction est immédiate : carton rouge et l’Union était réduite à dix (34e).

L’entame de la deuxième période était aux couleurs de la première avec de multiples offensives de l’USG et surtout avec un Sadiki en grande forme (et certainement l'homme de cette rencontre). Le VAR est intervenu à l’heure de jeu pour donner un penalty aux hommes de Blessin et c’est Rodriguez qui a fait le break pour marquer un peu plus la domination de l’équipe (61e, 2-0).

Les supporters d’Anderlecht arrêtent la rencontre

Le dernier quart d’heure a fini en eau de boudin avec des débordements de la part des supporters anderlechtois, visiblement mécontents de la prestation de leurs joueurs. Plusieurs gobelets ont été jeté sur Moris et le terrain. Fredberg, le directeur sportif du RSCA, est même monté sur la pelouse pour tenter de les calmer.

A la reprise, Riemer faisait monter Tristan Degreef et a visiblement voulu tout miser sur l’attaque mais cela n’a rien changé pour un Anderlecht en cruel manque d’idées à l’avant. Dreyer a réduit l'écart dans le temps additionnel mais cela n'a rien changé à la physionomie de la rencontre et surtout à la prestation globale de son équipe.

La rencontre de dimanche au Lotto Park pour le troisième derby de la saison s’annonce chaude… très chaude !