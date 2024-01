Noah Sadiki, la nouvelle arme de l'Union dans la course au titre

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise a éliminé le RSC Anderlecht de la Coupe de Belgique (2-1). Côté unioniste, un joueur a particulièrement crevé l'écran : Noah Sadiki.

Avec les nombreux absents, on n'osait pas vraiment placer l'Union comme favorite de ce derby bruxellois en Coupe. Alexander Blessin manquait de joueurs-clés dans tous les secteurs du jeu. Le milieu de terrain, orphelin de Cameron Puertas et Charles Vanhoutte, n'était lui non plus pas épargné.

Mais on s'en rend bien compte : cette saison, le noyau saint-gillois est très élargi, faisant sans aucun doute des meilleurs de Belgique. Ou est sans doute le plus complet du Royaume, n'ayons pas peur de nous mouiller.

Plusieurs joueurs saisissent les opportunités qui leur sont offertes, et prennent progressivement une importance dans l'esprit du coach allemand. Noah Sadiki en est le parfait exemple.

Noah Sadiki tient son match référence

Titulaire ce jeudi, Sadiki a réalisé le match parfait. C'est lui qui, sur une course dévastatrice lancée depuis l'aile gauche, a offert le but du 1-0 à Loic Lapoussin. Lui qui avait l'habitude d'évoluer sur un côté lors de ses matchs à Anderlecht, il s'en est rappelé et a totalement mangé le pauvre Mohamed Bouchouari. Un jeune issu de Neerpede qui disputait son premier match chez les A...comme un symbole.

Alors que l'Union a dû jouer l'entièrete de la seconde mi-temps à 10 contre 11, Sadiki a continué à jouer sa partition sans une seule fausse note. Ses courses vers l'avant, son volume de jeu, son aisance technique...Son solo technique sur la ligne de but en dit long : il monte en puissance, et semble tant en confiance qu'il était inarrêtable ce jeudi.

Une arme redoutable de plus pour l'Union

L'évolution de Sadiki n'est ni surprenante, ni issue d'un concours de circonstances. Il montre au fil des matchs qu'il est désormais devenu indispensable à l'Union. Nous nous posions encore la question il y a un gros mois, il lui aura suffi d'un match référence pour le confirmer à nos yeux.

Si le mérite lui revient d'avoir cru en ses chances en signant à l'Union l'été dernier - qui lui donne clairement raison -, il faut reconnaitre que le club et Blessin ont parfaitement géré son intégration. Désormais, l'Union compte un atout de plus dans son effectif. Indéniablement, ce sera très compliqué de les détourner du titre de champion de Belgique...