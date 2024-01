Chahuté pour son retour au Lotto Park, Noah Sadiki réagit au comportrement des supporters anderlechtois

L'Union Saint-Gilloise n'est pas passée loin d'une nouvelle victoire contre Anderlecht. Mais Noah Sadiki reste beau joueur.

Il y a trois jours, Noah Sadiki était l'un des grands artisans de la victoire de l'Union contre Anderlecht. Ce dimanche, le milieu de terrain était de retour au Lotto Park pour la première fois depuis son départ du Sporting l'été dernier.

A sa sortie à dix minutes de la fin, Sadiki a connu un moment chaud en se faisant chahuter par plusieurs supporters mauves au moment de passer derrière le but : "Je n’aurais pas imaginé un jour porter le maillot de l'Union. C’est clair que c’est un match un peu plus spécial pour moi mais pas une revanche. Les supporters d'Anderlecht jouent leur rôle à fond, on ne peut rien leur reprocher, certains m'ont applaudi, d'autres hué, c'est le jeu. Mais maintenant, mes supporters sont à l'Union".

Dans son interview d'après-match au micro d'Eleven, Noah Sadiki est également revenu sur la physionomie de la rencontre : " C'est frustrant car on est devant jusqu’au dernier coup franc. C'est donc difficile d'être content du partage, mais ça reste mieux que zéro point. On manque un peu de réalisme, il y a des occasions qu'on aurait terminées dans un bon jour, on aurait même plus parlé du match".