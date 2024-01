Mohamed Amoura était diminué physiquement, Alexander Blessin explique

Mohamed Amoura a encore trouvé le chemin des filets. S'il a par moments pris le dessus sur Vertonghen et Arnstad, il n'était pas à 100% physiquement.

Mohamed Amoura (23 ans) était de retour plus tôt que prévu, au plus grand désarroi du Sporting d'Anderlecht. Le pauvre Kristian Arnstad, back gauche de fortune, l'a eu face à lui et n'a pas souvent réussi à ralentir l'Algérien. Malgré une gêne physique, il a encore été décisif, inscrivant son 17e but de la saison toutes compétitions confondues.

Peu de temps avant son but, Amoura s'est en effet tenu l'épaule. "Il est parti pendant 3 semaines, et on ne sait pas trop comment son épaule a été traitée par le staff algérien. On voyait bien que sa course n'était pas naturelle et qu'il manquait un peu de vitesse", regrettait Alexander Blessin après la rencontre.

Mohamed Amoura déjà focus sur l'Union

Mais ce n'est pas que physiquement qu'Amoura pouvait laisser sceptique : comment l'attaquant de l'Algérie a-t-il vécu l'élimination des Fennecs dès les poules ? "Il était très triste, bien sûr. La pression était très forte de la part du peuple algérien et ce n'était pas facile quand il est revenu, c'est certain", reconnaît Blessin.

"Mais tout le monde dans ce groupe a une si belle mentalité que quand tu reviens ici, tu as immédiatement le sourire. On a vu que Mohamed l'a vite retrouvé à l'entraînement", assure l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "Bien sûr, ce n'est pas facile, d'autant qu'il a été durant 3 semaines dans un tout autre contexte, avec un autre entraîneur. Mais je suis sûr qu'il a très vite tourné le bouton".