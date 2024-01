Cameron Puertas a des "regrets" après le match face à Anderlecht

Anderlecht et l'Union ont clôturé ce deuxième derby de la semaine sur un partage. L'USG avait pourtant la victoire en main jusque dans les dernières secondes.

Un partage qui fait les affaires d'Anderlecht surtout, qui ne pouvait pas se permettre d'enchaîner une neuvième défaite de rang face à l'Union sur les deux dernières années.

Après la rencontre, Cameron Puertas disait avoir des "regrets" vu les multiples occasions de l'Union pour tuer le match mais "au final, c'est un bon point pris ici".

Après la qualification en Coupe et ce partage, Puertas veut aller de l'avant et surtout voir le positif : "C’était important de ne pas perdre contre un concurrent direct. On garde notre avance". L'USG aura un programme chargé avec un nouveau derby mercredi (face au RWDM) et un déplacement à Genk samedi.