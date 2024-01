Un joueur plutôt inattendu : la belle boulette de l'Union dans sa sélection pour défier Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise est privée de plusieurs défenseurs à l'heure de retrouver Anderlecht. Etait-elle un peu dans le déni au moment de communiquer sa sélection ?

Pour ce deuxième derby bruxellois en 72h, l'Union Saint-Gilloise ne peut mobiliser que trois défenseurs centraux : Christian Burgess, Ross Sykes et Kevin Mac Allister. Cela est dû à la blessure de Fedde Leysen, mais surtout à la présence de Koki Machida à la Coupe d'Asie.

Pourtant, la sélection présentait une surprise : la présence de Machida. Le Japon est pourtant toujours en lice et disputera son huitième de finale mercredi face au Bahreïn.

© Union SG

C'était bien une erreur : au bout d'un quart d'heure, le visuel a été changé et ne renseignait plus le nom du défenseur nippon. Au-delà de cette erreur cocasse, Alexander Blessin doit surtout croiser les doigts pour qu'il n'arrive plus rien à son arrière-garde.

Vos Unionistes. Prêts pour le derby ! 😤#ANDUSG pic.twitter.com/rz3jczzGo1

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 28, 2024