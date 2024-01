🎥 Une masterclass face à son ancien club ! Noah Sadiki a ridiculisé la défense d'Anderlecht

Ce jeudi, nous avons eu droit au show Noah Sadiki. Face à son ancien club, le RSC Anderlecht, le jeune joueur de l'Union a livré une prestation 5 étoiles.

On sentait bien qu'avec un peu plus de temps et d'occasions de se montrer, Noah Sadiki allait exploser. Visiblement, c'est bel et bien fait.

Titulaire face à Anderlecht ce jeudi en Coupe de Belgique, Sadiki a fait vivre un véritable cauchemar à son ancienne équipe. Mohamed Bouchouari, qui s'est fait manger tout cru sur le but d'ouverture, se rappelera sans doute encore longtemps de son premier match avec les A.

En pleine confiance, Sadiki est monté en puissance durant la rencontre. En seconde mi-temps, il a réalisé un superbe solo entre plusieurs défenseurs, les rendant totalement impuissants. En l'absence de Vanhoutte, Sadiki sera à nouveau titulaire face à Anderlecht ce dimanche. Et cela risque bien de faire des étincelles...