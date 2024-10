Enfin ! L'Union déroule face à Eupen et se rassure un peu

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-3 ce mercredi soir face à Eupen en 16e de finales de la Coupe de Belgique.

Victoire impérative pour l'Union ce mercredi soir face à Eupen en Coupe de Belgique. Les Unionistes doivent absolument gagner pour se rassurer. Une élimination serait un énorme coup dur.

Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli fait tourner son effectif. François, Leysen, David et Ait El Hadj son titulaires.

L'Union cale...

Les visiteurs sont très proches d'ouvrir le score en début de rencontre. Mais le rythme n'est pas très élevé. Eupen résiste bien. L'Union perd Guillaume François dès la 25e minute.

L'Union se ménage progressivement quelques occasions, via Rodriguez (36e), tandis que Promise David n'arrive pas à bouger la défense d'Eupen.

Le début de seconde mi-temps est bien plus à l'avantage des Unionistes, qui commencent à sérieusement pousser. Promise David manque deux grosses occasions (48e et 54e), Van De Perre frappe au-dessus (60e).

Puis se libère

Il faut finalement un penalty pour débloquer la situation. C'est David qui prend Nurudeen à contrepied et met l'Union aux commandes (60e, 0-1).

L'Union se sent bien plus libérée et enchaîne les actions intéressantes. Eupen est dépassé. Sur une très belle percée de Leysen, David contrôle et décoche une frappe imparable. C'est 0-2 (70e).

Dans la foulée, Ait El Hadj force Nurudeen à un bel arrêt (73e). David, avide de marquer son 3e but, frappe juste à côté (78e). Monté quelques minutes auparavant, Elton Kabangu fera 0-3 (84e).

L'Union écarte le piège d'Eupen et se rassure enfin ! Une bonne chose pour les hommes de Pocognoli, qui doivent désormais enchaîner.